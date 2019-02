Jane Aamund bisat

Tirsdag aften sov Jane Aamund ind på hospice omgivet af sin nærmeste familie. Den folkekære forfatter blev 82 år.

Lørdag blev hun bisat fra Heldum Kirke ved Lemvig på en frostkold, diset dag. Aamund har boet på Lemvig-egnen siden 1999, og selvom hun forsøgte at rykke til København, endte hun hver gang med at vende tilbage til det vestjyske, hvor hendes mor stammer fra.

Asger Aamund om søsterens død: - Livsgnisten var væk

Foto: Christer Holte

Den lille kirke, der var pyntet med lyse rosa roser, dannede rammen om en meget personlig afsked med den populære forfatter.

Aamund havde selv besluttet, at det var præsten Karsten Christensen fra Harboøre, der skulle stå for dagen prædiken, og de havde mødtes flere gange for at tale om hendes liv.

Han fortalte derfor også om Aamund som en god bekendt og kom ind på både hendes gode og dårlige sider.

Noget, der naturligt har præget hendes tilværelse, var det faktum, at hun som blot 33-årig første gang blev ramt af kræft og derfor frygtede for ikke at kunne være der for sine to sønner.

- En stor del af sit liv har hun vandret i dødsskyggernes dal, forklarede han.

Han beskriver hende som et stort familiemenneske og et naturligt samlingspunkt - ikke blot for sine to sønner og fire børnebørn, men også for sine brødre.

Hun var levende interesseret i andre mennesker. Faktisk i så høj grad at hendes søn ifølge præsten har kaldt hende 'en tossemagnet'.

- Det siger meget om hendes rummelighed, tilføjede han.

Klokken 11.45 blev kisten båret ud af Jane Aamunds to sønner, to brødre og to ældste børnebørn.

En efter en lagde de nærmeste en sartrosa rose på den hvide kiste. Alle alvorlige og triste.

Jens og Michael Rekling, Asger og Bjarke Aamund og Jane Aamunds to ældste børnebørn, Thomas og Frederik. Foto: Christer Holte

Plaget af sygdom

Som 33-årig blev Jane Aamund første gang ramt af kræft - siden fulgte kræft i ganen i begyndelsen af 90'erne og nogle år senere brystkræft. De seneste år var præget af mange smerter.

Derfor var hendes bror erhvervsmanden Asger Aamund også glad for, at hans søster endelig havde fået fred.

- Jeg er meget lettet over, at hun sov stille ind, for den sidste tid var utrolig svær. Jeg talte med hende to dage, inden hun døde, og der var ikke mere livsmod og kampgejst - der ville hun gerne have, det sluttede, forklarede han til Ekstra Bladet efter bisættelsen.

- Det var en meget smuk tale, som både præsten og hendes søn Jens fik holdt. Han ramte virkelig plet med sin karakteristik. Hvis hun havde kunnet høre det, tror jeg, hun havde været meget glad for den måde, det sluttede på, tilføjede han.

Premiere på "Juliane", en filmatisering af Jane Aamunds roman om sin farmor Juliane Jensen.

Måtte undvære konen

Aamund kom alene uden sin kone, Suzanne Bjerrehuus, der ligesom hans søster har været hårdt mærket af sygdom, men det var dog ikke grunden til, at hun ikke var med, forklarede han.

- Hun er meget lidt glad for begravelser. Hun bliver alt for rørt og græder som pisket, så det synes hun ikke rigtig, at hun kunne klare.

Bjerrehuus har i den seneste tid kæmpet med eftervirkningerne af den strålebehandling, hun modtog, da hun blev ramt af kræft for over 20 år. Heldigvis går det fremad.

- Hun har det meget godt, men hun har jo været en hård tur igennem. De problemer hun havde med stemmen og halsen, men det går fremad, og hun får det hele tiden bedre, fortalte hendes mand.

Asger Aamund havde til gengæld selskab af sin datter, Malou Aamund, og hendes mand, Mikael Bertelsen.

Også journalist Cecilie Frøkjær, som lærte Aamund at kende, da hun lavede en samtalebog med hende i 2005, havde taget turen til Lemvig.

- Hun betød meget for mig. Hun har fyldt noget i mit liv lige siden 2005, hvor vi lavede en bog sammen. Jeg vil huske hende som sådan en fighter og en foregangskvinde på mange måder. Og en rigtig stor inspiration for både mig og mange andre, fortalte hun om sit tab.

Blå bog Født i 1936 på Frederiksberg. Uddannede sig 1954 til korrespondent i engelsk på Købmandsskolen og var herefter freelancejournalist i en årrække ved Berlingske Aftenavis, Aalborg Stiftstidende og Hendes Verden. 1968 åbnede hun sit eget pr- og reklamebureau, som hun drev frem til 1973. De følgende fire år var hun pr-chef i Birger Christensens Pelsfirma, og hun arbejdede som informationsmedarbejder i Landbrugsministeriet, indtil hun 1980 kom til Berlingske Tidende, hvor hun var journalist til 1997. Debuterede som forfatter i 1977 med bogen 'Bag damen stod en Christian'. Siden fulgte bestsellere som 'Colorado drømme' (1997) og romanerne 'Klinkevals' (1989), 'Juliane Jensen' (1990) samt 'Oven vande' (1992) - også kendt som 'Klinkevals'-trilogien. Hendes seneste udgivelse blev erindringsbogen 'Samtaler om natten' fra 2018. Aamund har været gift tre gange, og hun fik to sønner samt fire børnebørn. Kilder: Kvinfo, Wikipediea m.fl.

Jane Aamunds liv i billeder