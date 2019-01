Jane Aamund er død

Den folkekære forfatter Jane Aamund, der blandt står bag 'Klinkevals'-trilogien, er død. Det bekræfter hendes yngste søn, Jens Rekling, til Berlingske.

Hun døde tirsdag aften omgivet af den nærmeste familie på Ankerfjord Hospice i Hvide Sande efter længere tids sygdom.

Aamund havde været syg siden jul og opholdt sig tre uger på hospice, inden hun døde. Det skriver Berlingske.

- En stor livskunstner er død, og hun vil blive savnet inderligt af hele sin familie, mange venner og de mange mennesker, som har følt sig inspireret og beriget i deres eget liv af hendes bøger og artikler, siger Jens Rekling til avisen.

Jens Rekling, der er læge og forsker på Københavns Universitet, oplyser ikke specifikt, hvad hans mor døde af, men hun har et langt sygdomsforløb bag sig helt tilbage fra 1969, hvor hun blev hun ramt af kræft i livmoderhalsen.

Jane Aamund fotograferet i i Charlottenlund i 2014. Foto: Ritzau Scanpix

I 1990'erne fik hun kræft i ganen, og i slut-90'erne fik hun brystkræft og fik fjernet det ene bryst. Desuden har hun i løbet af årene døjet med slidgigt i knæet og hoften. Hun har desuden fået indopereret en pacemaker.

Blå bog Født i 1936 på Frederiksberg. Uddannede sig 1954 til korrespondent i engelsk på Købmandsskolen og var herefter freelancejournalist i en årrække ved 'Berlingske Aftenavis', 'Aalborg Stiftstidende' og 'Hendes Verden'. 1968 åbnede hun sit eget pr- og reklamebureau, som hun drev frem til 1973. De følgende fire år var hun pr-chef i Birger Christensens Pelsfirma, og hun arbejdede som informationsmedarbejder i Landbrugsministeriet, indtil hun 1980 kom til 'Berlingske Tidende', hvor hun var journalist til 1997. Debuterede som forfatter i 1977 med bogen 'Bag damen stod en Christian'. Siden fulgte bestsellere som 'Colorado drømme' (1997) og romanerne 'Klinkevals' (1989), 'Juliane Jensen' (1990) samt 'Oven vande' (1992) - også kendt som Klinkevalstrilogien. Hendes seneste udgivelse blev erindringsbogen 'Samtaler om natten' fra 2018. Aamund har været gift tre gange, og hun fik to sønner samt fire børnebørn. Kilder: Kvinfo, Wikipediea m.fl.

Solgte huset

For blot to dage siden ringede Ekstra Bladet til Jane Aamund i anledning af, at hun langt om længe havde fået solgt sin villa i Lemvig, der havde været til salg i over fire år.

Her var det hendes søn Jens Rekling, der tog telefonen og forklarede, at hans mor var for syg til at tale med pressen for tiden.

- Hun har det ikke så godt i øjeblikket, sagde han og tilføjede, at Jane Aamund var glad for salget.

Jane Aaamund er søster til forretningsmanden Asger Aamund.

Hun efterlader sig efterlader sig to sønner - Michael og Jens Rekling - samt svigerbørn og fire børnebørn.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar fra familien.