Jane Aamund sælger huset: For syg til at tale

Sønnen snakker på vegne af sin forfatter-mor, der ellers glæder sig over at have solgt sit hus i Lemvig

I 2014 satte Jane Aamund sin villa i Lemvig til salg.

Nu, knap fem år senere, er huset langt om længe solgt.

Det fremgår af det nye skøde, hvor salgsprisen på 1.925.000 også er tinglyst.

Den folkekære forfatter, der blandt står bag 'Klinkevals'-trilogien, glæder sig over salget, men er for syg til at tale med pressen for tiden.

Det fortæller sønnen Jens Rekling, der dog ikke ønsker at specificere, hvad hans mor fejler.

- Hun har det ikke så godt i øjeblikket.

- Men hun har været meget glad for, at det blev solgt. Det havde ligget i et godt stykke tid, siger han.

Jens Rekling opholder sig sammen med sin mor, Jane Aamund.

Jane Aamund har netop solgt sit hus i Lemvig - dog med et tab. Foto: Boliga

Den 82-årige Aamund flyttede første gang til Lemvig i 1999, men vendte tilbage til København ad flere omgange - også på familiens opfordring.

De ønskede hende tæt på Rigshospitalet på grund af helbredet, der har været svækket af kræft og gigt.

Det var også sygdom, der fik hende til at sætte huset i Lemvig til salg for at bygge et nyt blot 10 kilometer væk i byen Nørre Nissum.

- Hun havde forskellige problemer med at gå. Hun har haft slidgigt i knæet og hoften, og det er et hus i to planer.

- Til sidst kunne hun ikke gå op og ned ad trappen på grund af gigt, og nu har hun har fået nyt knæ og hofte i oktober, fortæller sønnen Jens Rekling.

Milliontab

Således købte forfatteren en grund i Nørre Nissum til 110.000 kroner og opførte 191 nye kvadratmeter.

- Det er ude i en meget hyggelig landsby, som også kåret som Danmarks bedste landsby.

- Hun byggede nyt et hus. Et typehus. Det er fin grund med udsigt til markerne, siger Jens Rekling.

Med en salgspris på små to millioner kroner, lykkedes det ikke Jane Aamund at få penge med fra salget.

Faktisk tabte hun penge på Lemvig-huset, som hun købte i 2007 for 3.375.000 kroner.

Det får dog ikke betydning for privatøkonomien, fortæller sønikke.

- Selvfølgelig er det ikke sjovt at tabe nogle penge på huse.

- Men hvad hun har tabt på karrusellen denne gang, har hun vundet på gyngerne andre gange, siger Jens Rekling.