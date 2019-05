Janni Ree afslører: Fængslet var en feriekoloni

I aftenens afsnit af 'Forsidefruer' åbner tv-kendissen Janni Ree op for en svær periode i sit liv.

Her fortæller hun åbent om de tre en halv måned, hun i 2014 tilbragte i det åbne fængsel Horserød Fængsel, efter hun i landsretten blev dømt skyldig i at have franarret en ældre mand sin formue.

Janni Ree blev sammen med sin far dømt for at have franarret manden en million kroner samt for at forsøge at sælge hans hus og score gevinsten på 2,4 millioner kroner.

Selvom fængselsopholdet ikke var en dans på roser, så var tiden i fængsel dog ifølge Janni Ree langtfra så dyster, som man kunne have frygtet. For den 49-årige forsidefrue mindede det nemlig mest af alt om en 'feriekoloni'.

- Dagligdagen er, at man står op, og så går man på arbejde. Jeg arbejdede i et vaskeri, og så kommer du hjem klokken 15 om eftermiddagen. Så kan du træne, og så har du en madgruppe på din afdeling, så laver man mad sammen og spiller ludo og kort og går ture, og det nød man faktisk, for så kunne man komme ind og se sit fjernsyn og få fred fra de andre på afdelingen, og sådan kørte det hver dag. Det er jo en feriekoloni, hvis jeg må sige det sådan. Ikke fordi jeg ønsker at komme tilbage, siger hun i aftenens afsnit af 'Forsidefruer'.

Ikke så slemt

Over for Ekstra Bladet uddyber Janni Ree, hvad hun mener med den noget kontroversielle udtalelse.

- Jeg mener, at i forhold til så meget andet er Horserød jo en slags koloni. Det ligner det også med de røde huse. Man lever jo lidt som på en kostskole. Man står op og spiser morgenmad. I stedet for at gå i skole går man på arbejde, og så går man ud at handle, ud at træne, går tur, siger hun og fortsætter:

- Så bliver man låst inde klokken 21, og det er man egentlig meget glad for, for så kan man være i fred. Der kunne man sidde og hygge sig, og så havde man en telefon til rådighed, hvor man kunne ringe. Det var hyggeligt, men dermed ikke sagt, at nogen skal ønske sig det. Men når man nu er havnet i fængslet, så er det ikke så slemt alligevel.

Janni Ree er aktuel i 'Forsidefruer' og er netop nu i gang med optagelser til en ny sæson. Foto: Olivia Loftlund

Lærer af sine fejl

Ifølge Janni Ree gjorde det hele forskellen, at hun var blevet placeret i et åbent fængsel og ikke i et lukket.

- Det er klart, at det er mere feriekoloni at være i et åbent fængsel end at være låst inde i et lukket fængsel. Du har meget frihed. Man må for eksempel sidde og lave grillmad. På den måde er det jo hyggeligt. Men man lærer også af det og af sine fejl. Jeg ville til hver en tid vælge min frihed, men hvis man så er havnet der, så kan man ligeså godt få det bedste ud af det. Selvom jeg aldrig håber, at jeg skal igennem det igen, siger hun og understreger:

- Men jeg havde et godt ophold. Jeg var i en god madgruppe med søde mennesker, og jeg knækkede ikke nakken på det, siger hun.

Selvom det er grænseoverskridende for Janni Ree at fortælle om sit ophold i fængslet, så har det hjulpet hende at fortælle åbent om det i forbindelse med 'Forsidefruer' og sin nye bog 'Golddigger: I think not'.

- Jeg synes, det har været grænseoverskridende, men det har også været en terapi at tale om det. Det har det. Folk har taget godt imod det. Mange vidste ikke alle de her ting om mig. Jeg har haft op- og nedture, men jeg er sluppet helskindet igennem det hele, og jeg har rejst mig på den anden side, siger hun og fortsætter:

- Det viser jo, at selvom man er nede at bide i gulvtæppet, så er der lys forude, og man kan rejse sig igen. Jeg har formået at vende mit liv, og jeg er et meget positivt menneske. Så jeg har klaret det på bedste vis. Man må bare bevare det gode humør, og det tror jeg har hjulpet mig.

