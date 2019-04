Janni Ree afviser: - Jeg er ikke ved at flytte

- Er du ved at flytte?

Det spørgsmål har Janni Ree fået flere gange de seneste dage. Årsagen er, at der holder en horde af flyttebiler foran hende og Karstens Rees hjem på Strandvejen i Vedbæk.

- Men jeg er ikke ved at flytte. Det er simpelthen, fordi vores hus er med i en film, fortæller forsidefruen til Ekstra Bladet.

Janni Ree fortæller, at det er skuespillere som Bodil Jørgensen, Jesper Christensen og Sara Viktoria Bjerregaard, der har sin gang på Vedbæklund.

Nye gardiner og lamper

- Hele vores hus er bygget op et andet sted i en kulisse, men nogle af scenerne skal optages her. Så vi har fået andre gardiner op og skiftet nogle lamper, så det passer ind i den tid, filmen foregår i, siger hun.

Det har krævet en del overtalelse at få Karsten Ree til at sige ja til at lade sit hus være med i den kommende biograffilm, men dens historiske islæt har fået ham til at sige ja.

- Karsten går jo op i historie. Derfor endte han med at gå med til det, siger hun.

Det er her på Vedbæklund, at Karsten og Janni Ree bor. Foto: Stine Tidsvilde

Selvom hele indkørslen er overtaget af filmholdets kæmpe lastbiler, kan Karsten og Janni godt bo på Vedbæklund, mens optagelserne finder sted.

- Vi har sagt, at de gerne må bruge vores toilet, men køkkenet har vi for os selv. De spiser ude i deres vogne, så det fungerer fint, siger Janni Ree.

Ekstra Bladet har været i kontakt med producenten af filmen, der lidt endnu ønsker at hemmeligholde, hvad det er for en film, det drejer sig om.

