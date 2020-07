Janni Ree i chok: - Mit dyrehjerte bløder

En lang række kendte ansigter er i disse dage i Skagen, hvor den står på ferie og hygge. Det gælder også for 'Forsidefruer'-duoen Janni Ree og Gunnvør Vigarsdóttir, som optager til det populære TV3-program.

Opholdet i den nordligste del af Danmark har dog ikke kun været hyggeligt for de to. Det fortæller en rystet Janni Ree til Ekstra Bladet.

Se også: Fortryder brystoperation: - De er for voldsomme

Under en strandtur onsdag opdagede de en sæl, der lå på land og tydeligt led. Og de er rystede over, hvor ligeglade folk var med, at den havde det dårligt.

- Jeg forstår ikke, hvordan folk kan opføre sig sådan. De havde mere travlt med at tage selfies og røre ved sælen, selvom den lå og var ved at dø. Der var over 1000 mennesker, og folk lod bare deres børn løbe hen til sælen. Der var så mange mennesker, at sælen blev adskilt fra dens mor. Det var simpelthen så forfærdeligt. Jeg er simpelthen rystet over folks opførsel, siger Janni Ree.

- Gunnvør og jeg skreg af folk, og vi forsøgte flere gange at holde dem fysisk tilbage. Men de var ligeglade. Folk truede os endda og sagde, at vi sgu ikke skulle kommentere, hvad deres børn gjorde. Det er fuldstændig respektløst. Vi prøvede alt, hvad vi kunne. Men folk ville ikke lytte. Der var en anden pige, der hjalp til. Hun var fantastisk. Men ellers tænkte folk bare på sig selv.

'Forsidefruer'-kollegaen Gunnvør Virgarsdóttir oplevede også episoden. Foto: Jonas Olufson

'Mit dyrehjerte bløder'

Janni Ree fortæller, at selvom hun var mest rystet over folks opførsel, så rystede det hende også, da der kom en mand fra Naturstyrelsen til stedet.

- Han skød den foran alle menneskerne og børnene, siger hun og fortsætter:

- De tog den ikke engang med for at tjekke, hvordan den havde det. Måske kunne den være reddet. Jeg er i chok, og mit dyrehjerte bløder.

Se også: To uheld på få dage: - Jeg fik et kæmpe chok

Janni Ree og Gunnvør Vigarsdóttir skulle filme videre til 'Forsidefruer' kort efter oplevelsen, men den voldsomme episode ødelagde hele deres dag, siger førstnævnte.

- Jeg er helt i chok. Den lille sæl blev skilt fra sin mor, fordi folk ville have en selfie. Det er så modbydeligt. Det er virkelig en af de mest voldsomme oplevelser, jeg nogensinde har haft. Jeg er helt ødelagt og chokeret, lyder det fra Janni Ree.

Skudt med salonriffel

Hos Naturstyrelsen bekræfter man, at episoden fandt sted. Det siger Jesper Blom Hansen, der er skovrider hos Vendsyssel-afdelingen, til Ekstra Bladet.

Det er dog ikke sandt, at man ikke tjekkede sælens tilstand, inden man aflivede den. De havde allerede fået flere henvendelser om, at den havde det rigtig dårligt.

- En af mine rigtig rutinerede folk, som har været med i mange år, tog derud og så, at sælen var tydeligt afkræftet og var allerede blevet rigtig mager og ikke kunne tage føde til sig, Jesper Blom Hansen.

- Den blødte både ud af næse og mund, så den havde lungeorm og kunne derfor ikke holde vejret og dykke. Når det sker, ligger sælen på stranden og venter på at dø en langsom død, og når vi konstaterer det, så er det vores ansvar at aflive dem så humant som muligt.

Se også: Rørt til tårer: - Det er helt fantastisk

Sælen led tydeligt, mens den lå på stranden. Foto: Privat

Jesper Blom Hansen siger, at det sker flere gange hvert år, at de må aflive en sæl, som lider og ikke har mulighed for at blive rask igen.

- Min mand var derude og bad folk om at træde tilbage, så den kunne blive aflivet sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Han skød den i nakken med en salonriffel og aflivede den fuldstændig uproblematisk, siger Jesper Blom Hansen og tilføjer, at det foregår helt uden drama, når den slags sker.

Han understreger, at de altid advarer folk, inden sælerne bliver aflivet, og så kan de selv vælge, om de vil se det eller ej.