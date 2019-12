Janni Ree i kovending: - Jeg fortsætter

Der er faldet så meget ro på, at tv-kendissen er frisk på at lave mere fjernsyn med Tina Lund, Jackie Navarro og de andre fruer

Bølgerne går højt både foran og bag kameraerne, når TV3-serien 'Forsidefruer' skal i kassen.

Senest har konflikten mellem Janni Ree og Amalie Szigethy fået milliardær-fruen til at sige stop. 49-årige Ree gider ikke at finde sig i at blive hængt ud som mobber, når programmerne bliver klippet sammen.

- Vi vil ikke mere deltage i sådan et program, som Karsten udtrykker det, det er simpelthen for tarveligt, skrev Janni Ree i sidste uge i et opslag på Instagram.

Nu er opslaget fjernet, og det er der ifølge Janni Ree en god grund til.

- Der er faldet ro på, så jeg har besluttet at forsætte med 'Forsidefruer'. Jeg er glad for at være på TV3, det vil jeg gerne understrege, siger Janni Ree til Ekstra Bladet.

Ree glæder sig over, at seerne har taget så godt imod hendes nye serie i TV3s streaming-univers, Viafree, som hun laver med sin datter.

- Nathalie og jeg har virkelig haft en fest, da vi optog det. Vi elsker sådan noget, hvor vi kan bruge vores humor, siger Janni Ree.

Det kommende år bliver der masser af store begivenheden at følge i Rees hjem. Janni fylder 50 i 2020, og Karsten runder de 75 år.

- Vi tager faktisk allerede hul på fejringen nu her hen over nytåret. Karsten og jeg skal til Peru, hvor vi blandt andet skal opleve Inka-riget. Det er en kæmpe drøm for os begge to, så vi glæder os helt vildt, siger hun.