Janni Ree i voldsomt smertehelvede

Der er ikke så meget sving i tv-kendissen Janni Ree lige for tiden, og det er der en bestemt grund til.

Hun har nemlig for en uge siden gennemgået en større operation på klinik Cerix i Hellerup for at få gjort sin numse mere fyldig.

Det skriver Her&Nu.

Til Ekstra Bladet fortæller Janni Ree, at operationen er foregået ved, at kirurgen har taget fedt fra flere forskellige steder på hendes krop, som så er blevet skudt ind i hendes baller efterfølgende.

- Under operationen bliver ens eget fedt suget ud fra andre steder på kroppen. Det har jeg ikke så meget af på min krop, men der blev taget noget fra sidedellerne, skanken og underlårene, og det bliver så skudt i ballerne, siger hun og fortsætter:

- Det var en lang og voldsom operation, der varede fire timer, og jeg var i fuld narkose og det hele. Så det er bestemt ikke for børn. Idéen er, at det skal give en mere fyldig numse.

Smertehelvede

Operationen gik, som den skulle, men Janni Ree er dog alligevel blevet overrasket over, hvor mange smerter der er fulgt med operationen efterfølgende.

- Jeg ligner virkelig en, der er blevet tæsket med en jernstang. Jeg er gul og blå, og jeg må ikke sidde ned eller ligge på ryggen i fem uger, fordi fedtet ikke må ryge rundt. Jeg kan gå rundt, men det er jo normalt, at man søger hvile ved at sidde ned. Så jeg er nødt til at ligge på siden, og jeg har faktisk liggesår, fordi jeg har ligget så meget ned på siden. Jeg har en veninde på besøg lige nu, og hende kan jeg ikke en gang sidde og tale med. Der må jeg også ligge ned, siger hun og fortsætter:

- Jeg har virkelig mange smerter, og så kæmper jeg også med kvalme.

Af samme årsag har Janni Ree svært ved at gøre alle de ting, hun plejer.

- Jeg har svært ved at gå på toilettet, så jeg tisser i en kolbe, fordi det er nemmere. Jeg kan godt stå op og tisse, men der er noget svineri, og jeg får også ondt, og ved det store toiletbesøg hjælper Karsten mig. Nu er det blevet hans tur til at hjælpe mig, siger hun med et grin.

- Og så kan jeg ikke køre bil, så Karsten er glad, for så bruger jeg ikke så mange penge på at køre rundt. Jeg bliver hentet og bragt, så han har aldrig været gladere, fordi jeg ikke kan komme ud af hjemmet og bruge penge, griner hun videre.



For Janni Ree er det værste dog, at hun ikke må sidde ned på ballerne i øjeblikket.

- Jeg er stresset hele tiden. Jeg tænker, at jeg skal sidde ned til aftensmad, men så må jeg stå op, mens Karsten sidder ned og spiser. Det er helt frygteligt. Det er det værste. Så at få lavet brysterne har været 'piece of cake' i forhold til det her. Jeg går som en, der har skidt i bukserne, og så skal jeg have sådan en dragt på med støttestrømper, og hvor der er hul til numsen. Det kommer til at stå på i fem uger endnu.

Godt tilfreds

Trods de mange smerter og alt det besvær, der følger med operationen, er Janni Ree indtil videre godt tilfreds med resultatet.

- Lige da jeg vågnede, tænkte jeg, 'hvad har jeg gjort', og så slog jeg mig selv i hovedet. Men nu er jeg glad, og når jeg kigger ind i spejlet, så er jeg tilfreds, siger hun og fortsætter:

- Jeg har aldrig ønsket mig en kæmpestor numse, og det er heller ikke fordi, jeg ikke er tilfreds med min krop. Jeg træner jo også, og det har båret frugt. Men man får bare ikke det samme løft og volumen på den måde. Jeg bliver 50 til næste år, og så begynder tingene altså bare at falde sydpå. Numsen ændrer sig, og jeg har nu fået formet den, så den er lidt mere ungdommelig, og der er lidt mere fylde - på en naturlig måde.

Det er dog ikke kun Janni Ree, der er glad for den 'nye' numse.

- Karsten er meget glad for den. Han synes, den er flot, og han har da også fået givet mig et klap eller to på den - selvom det gjorde frygteligt ondt, siger hun med et grin.

Hvordan operationen forløber kan du se mere om i syvende sæson af 'Forsidefruer', som har premiere til næste år.