Janni Ree knust af sorg: Han blev kun seks år

- Jeg kan slet ikke forstå det. Jeg fatter simpelthen ikke, at han er død.

Janni Ree kan ikke holde tårerne tilbage, da hun fortæller Ekstra Bladet om den ubærlig sorg, der har ramt hende. Hendes elskede hund Bugatti er død.

- Han blev kun seks år. Jamen jeg forstår det ikke, græder hun.

Se også: Janni Rees far er død

Rees firbenede darling havde tirsdag morgen høj feber, og derfor tog hun ham til dyrlægen.

- Han fik bare noget antibiotika, og så mente de, at han ville blive frisk igen....og nu er han død. Det er så uvirkeligt, siger Janni Ree, der med egne ord er rasende på dyrlægen.

- Hvis de havde beholdt ham eller i det mindste taget en blodprøve, havde han måske været her endnu, siger den knuste forsidefrue, der udover Bugatti også har hunden Coco.

- Hun er 11 år, og hendes bagparti kan snart ikke mere. Havde det været hende, der var faldet død om, var det nok mere forståeligt. Men at Bugatti skulle dø nu.....Nej!

Janni Ree og hendes elskede Bugatti. Privatfoto

Både Janni og Karsten Ree har det meste af dagen været hjemme hos den sløje hund, men ud på eftermiddagen havde de begge to ærinder.

- Da vi kom hjem, lå han helt stiv foran sin vandskål i køkkenet. Jeg skreg, da jeg så ham. Mine hunde er virkelig som børn for mig. Jeg er totalt i chok over det, der er sket. Karsten er også noget chokeret, han har taget sig en sjus for at sunde sig, siger Janni Ree, der vil have Bugatti obuceret.

- Jeg vil vide, hvorfor han døde - og om han kunne være reddet, græder hun.

Hvor meget Janni Rees hunde betyder for hende, har man tidligere kunnet se på tv: