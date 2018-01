Janni Ree om bryst-nominering: 'Hold da op! De væltede ud'

'Hold da op! De væltede ud'.

Sådan afbryder Janni Ree, da snakken falder på hendes nominering til 'Reality Awards 2018', der løber stablen i morgen aften på Docken i København.

Tv-stjernen er meget overrasket over, at hun er blevet udvalgt i det stærke felt, der tæller adskillige babes.

Hun skal dyste mod Jasmin fra 'Paradise Hotel, Robinson-Tina, Josefine Sandby, der er kendt fra programmet 'Pigerne' og Sarah Louise, som Janni kender fra 'Forsidefruer', hvor begge deltager.

Udover bryst-nomineringen, så er Janni Ree nomineret til 'Årets par', 'Årets bitch fight' og 'Årets kvindelige deltager'.

Janni Ree har de senere år ikke gået med særlig nedringet tøj, men det kan der blive lavet om på i fremtiden.

- Man får nok set mere til dem i de forskellige ting, jeg skal være med i, lyder det hemmelighedsfuld fra Janni Ree

'Reality Awards 2018' vises live på Ekstra Bladet fredag fra klokken 19.00.

Se Janni fortælle om situationen, der udløste en nominering til 'Årets bryster'

Skandaler, bryster og buttplugs: Ekstra Bladet sender Danmarks vildeste awardshow

Se ALLE de andre nominerede herunder:

Sarah Louise Christiansen, 'Forsidefruer'

Bloggeren Sarah Louise Christiansen, der netop har været aktuel i 'Forsidefruer' på TV3, er i år en af kandidaterne til at løbe med sejren i kategorien 'Årets bryster'.

Selv er forsidefruen ikke ovenud begejstret for nomineringen.

- Det er svært at tage seriøst. Når det kommer til at vinde priser, så var det nok ikke lige det, der var drømmen. Jeg tror i hvert fald ikke, at det hjælper mig at have det på cv'et, hvis jeg skulle ud og søge job, siger Sarah Louise Christiansen til Ekstra Bladet med et grin og fortsætter:

- I en alder af 35 og med tre børn, der har hængt og dinglet i mine bryster, så kan jeg dog kun se det som et kompliment, at jeg er nomineret til årets bryster. Jeg er da glad for, at det ikke er de længste patter, jeg er nomineret for. Det kunne være meget værre, griner 'Forsidefruen'.

Se også: Afsløring: Dansk brystbombe indtager Paradise Hotel

Sarah Louise Christiansen tror dog ikke, at hun løber med sejren.

- Jeg tror, at Janni Ree ligger lunt i svinget, og Linse er jo dronningen, så hun tager nok også en masse priser i flere kategorier. Jeg tror i hvert fald ikke, at jeg kommer til at vinde, siger Sarah Louise Christiansen, der dog ikke har tænkt sig at dukke op til Reality Awards.

Jasmin Melina Rendbæk, 'Paradise Hotel'

Paradise-baben Jasmin Melina Rendbæk er også nomineret til 'Årets bryster' - og efter at have set den 21-årige sole sig i bikini i sidste års 'Paradise Hotel', forstår man jo godt, hvorfor hun er nomineret til prisen.

Hun vandt i hvert fald alle drengenes hjerter på det luksuriøse hotel i Mexico, hvor de kårede hende til årets 'Miss Paradise'.

Se også: Realitystjerne på psykiatrisk afdeling: Jeg føler mig som en fiasko som mor

Reality-baben er dog lidt uforstående over for sin nominering i kategorien 'Årets bryster'.

- Jeg ved ærligt talt ikke rigtigt, hvad jeg skal tænke om nomineringen. Da jeg så det, troede jeg, at det var en joke. Jeg har jo meget små bryster og næsten ikke eksisterende i forhold til de andre piger, siger hun til Ekstra Bladet.

Frækkert på frækkert: Her er de nye ’Paradise Hotel’-deltagere

Hun er derfor heller ikke sikker på, at hun kan hive prisen hjem.

- Det er ikke fordi, jeg regner med, at mine små pandekager hiver den titel hjem, men det kan jeg heldigvis godt leve med, siger hun.

Jasmin Melina kan desværre ikke deltage ved showet selv, da hun er midt i en flytning.

Galleri: Fie Laursen smider bh'en

- Jeg ved ikke, om jeg kan få passet det ind, da jeg står og skal flytte i den weekend, siger hun.

Jasmin danner for tiden par med den 29-årige håndboldspiller Fredrik Schilling. Hun har tidligere været sammen med Lenny Pihl, som hun mødte under 'Paradise Hotel'. De to taler dog ikke længere sammen.





Janni Ree, 'Forsidefruer'

Også Janni Ree er nomineret i kategorien 'Årets bryster, og da Ekstra Bladet fanger hende over telefonen, er hun meget overrasket over, at hun er nomineret i netop den kategori.

- Det må jeg da nok sige. Det er da sjovt. Jeg er glad for, at nogen synes, at mine bryster er pæne. Jeg håber dog ikke, at jeg er i kategorien, fordi de er store. Det ville jeg blive ked af.

Ifølge Janni Ree selv er der en særlig grund til, at hun er nomineret i netop bryst-kategorien.

- Normalt dækker jeg mig rimelig meget til og pakker mine bryster ind. Da vi lavede 'Forsidefruer' luftede jeg dem lidt mere, og der var især i et af afsnittene, hvor vi var på et slot, hvor jeg havde en pallietkjole på. Jeg tror, at det er her, at folk er blevet overraskede over, at de er så store, som de er, siger Janni Ree med et stort grin.

Se også: Dansk skuespiller i vild forvandling: Kiloene rasler af

Og forsidefruen er da også godt tilfreds med sine forlygter.

- Jeg har det godt med dem, som de er nu. Jeg kunne ikke tænke mig at få dem lavet større. For mig er flotte bryster, når det stadig kan se elegant ud, når man har tøj på. Det er ikke brysterne, der skal komme med dig og ligge ud over hele bordet. Det kan blive for voldsomt og vulgært, og det er jeg ikke interesseret i. Alt med måde, siger hun.

Hvordan hendes egne vinderchancer er, tør Janni Ree ikke spå om.

Reality-babe poster nøgen-selfie

- Jeg kender ikke andre af de kvinder, der er nomineret i kategorien, end Sarah Louise, så det ved jeg ikke. Men jeg ville blive rigtig glad, hvis jeg vandt, siger Janni Ree, der også fortæller, at hun regner med at dukke op til Reality Awards med nogen af de andre forsidefruer.

Josefine Sandby, 'Pigerne'

Den 18-årige Josefine Sandby fra TV 2 Zulus nye satsning 'Pigerne' er også nomineret til titlen som årets bryster.

Se også: TV 2 Zulu dropper mandehørmen

Josefine går til dagligt på gymnasiet og smider rigtig mange flotte billeder af sig selv op på det sociale medie Instagram, som du kan se her.

På Instagram-billederne skjuler den unge skønhed i hvert fald ikke, at hun har størrelsen i orden på sine flotte bryster.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Josefine om den flotte nominering, men hun har ikke ønsket at medvirke i artiklen.

Her kan du dog alligevel få et smugkig på hendes flotte forparti, som hun med glæde viser frem. Og det forstår vi da godt.

Se også: Husker du 'Prinsesserne fra blokken'? Nu vender Siri tilbage til skærmen

Tina Mosekjær Madsen, 'Robinson'

Robinson-veteranen Tina Mosekjær Madsen er også nomineret i kategorien ’Årets bryster’. Man må gå ud fra, at juryen så den veltrænede kvinde kæmpe i årets ekspedition og lagde mærke til hendes velproportionerede fortrin.

Den 31-årige østjyde er dog ikke særlig flatteret over nomineringen i den populære kategori.

- Jeg synes egentlig, det er ret plat, og at det er en hamrende useriøs kategori, siger hun til Ekstra Bladet.

Se også: Realitydeltager i chok: Skal have fjernet brysterne

Hun har derfor heller ikke den store lyst til at deltage ved årets prisuddeling.

- Nej, jeg kommer ikke, siger hun.

Men derfor kan man stadig stemme på fitness-dronningen som 'Årets bryster' .