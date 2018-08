Janni Spies og Michala Kjær dropper sag om erstatning

Janni Spies og Michala Kjær opgiver at få erstatning fra Aller og eks-Se og Hør-chef Kim Henningsen i den såkaldte Tystys-sag. Deres PR-agent oplyser til Ekstra Bladet, at retssagen hæves.

Janni Spies og Michala Kjær vurderer, at de i en eventuel retssag vil skulle fremlægge en række oplysninger om brug af deres kreditkort. I hvert fald hvis de vil forbedre deres chance for at vinde.

- Dermed ville Michala og jeg udsætte os for det selv samme, som vi netop anlagde sag mod Aller og Kim Henningsen for at gøre, nemlig at videredistribuere personfølsomme oplysninger, siger Janni Spies i en pressemeddelelse.

Janni Spies og Michala Kjær var blandt en gruppe af kendte, som den såkaldte tys-tys-kilde sladrede om til Se og Hør. Kilden havde via kredikortudstederen Nets adgang til de kendtes kreditkorttransaktioner.

Det kostede tilbage i 2016 fængselsdomme til to tidligere Se og Hør-chefer og to tidligere journalister på ugebladet.

Selvom mor og datter har droppet sagen, så udtaler Michala Kjær i pressemeddelelsen, at hun ligesom sin mor ikke er villig til at fremlægge mere information af privat karakter.

- At vi nu selv skal fremlægge yderligere dokumentation, som ikke tidligere har været offentlig tilgængelig, om kreditkorttransaktioner som bevis i sagen, tager jeg afstand fra, siger Michala Kjær i en pressemeddelelse.

28-årige Michala og mor dropper sagen, men hun mener stadig, at Se og Hør ikke har handlet korrekt.

- Derfor er det rigtige at hæve sagen, men dermed ikke sagt, at de pågældendes handlinger ikke er dybt uacceptable, udtaler Michala i en pressemeddelelse.

Ekstra Bladet har forsøgt at komme i kontakt med eks-Se og Hør-chefen Kim Henningsen, men det har ikke været muligt.