Jannis debut udsat

Janni Pedersen skulle i starten af marts have taget hul på et nyt kapitel af sit arbejdsliv.

Den 51-årige tv-vært og forfatter skulle have haft første arbejdsdag på 'Go' Morgen Danmark', men den debut har hun endnu til gode.

Det er ikke overraskende coronakrisen, der har betydet ændringer i TV2 og Janni Pedersens planer.

- 'Go' Morgen Danmark' kører jo kun med en vært lige for tiden på grund af corona. Derfor var det meget naturligt, at jeg fortsatte på TV2 News, siger hun til Ekstra Bladet.

Janni Pedersen havde selvfølgelig glædet sig til at begynde på sit nye job, men hun er på ingen måde ked af, at hun fik lov til at lave nyheder, mens den frygtede virus gjorde sit indtog i Danmark.

Frygter nyt job

- Corona har fyldt så meget. Jeg har lavet nyheder i så mange år, og på en eller anden måde ville det også være underligt, hvis jeg ikke skulle være med til at fortælle om corona. Jeg synes jo stadig, at det er sjovt at lave nyheder, siger hun og fortsætter.

- Så alt er godt. Jeg tager der stille og roligt. Og så glæder jeg mig til at starte på 'Go' Morgen Danmark' - forhåbentlig efter påske om coronaen vil det, siger hun.

Mens mange danskere er sendt hjem fra arbejde her under coronakrisen, har Janni Petersen knoklet.

Som bekendt var det en redaktør på TV2 News, der som den første patient i Danmark blev registeret smittet med corona. Det betød, at flere kollegaer skulle hjem i karantæne.

- Jeg har taget mange ekstra vagter og det er fint. Jeg har ikke små børn, der skal hjemmeskoles og sådan nogle ting, siger hun.

Ud over nyhedsvagterne har Janni Pedersen også arbejdet på en dokumentar om corona sammen med 'Station 2'-redaktionen, som bliver sendt i den kommende uge.

- Så du er ikke nået til hjemmespa, yoga, surdejsbrød og Netflix endnu?

- Ikke helt. Vi opholder os i vores kolonihave sammen med vores voksne datter. Vi lægger puslespil og ser lidt Netflix, og så er jeg begyndt at ordne lidt ukrudtet. Men ellers har jeg arbejdet non stop, siger Janni Petersen, der håber og tror på, at hun kan være med til at vække Danmark fra slutning af april.

