Jarl i chok: Tog på sygehuset og sagde farvel til Ole

Onsdag aften mistede Ole Stephensen bevidstheden i sit hjem i Vangede. Trods en hurtig indsats fra redningsfolk og læger lykkedes det ikke at genoplive Stephensen, der blev bare 63 år.

Den folkekære tv-værts alt for tidlige død har chokeret både dem, der kendte ham personligt, og alle os, der har set ham på tv som både fjollet skuespiller og dybt seriøs journalist.

I årevis var Jarl Friis-Mikkelsen og Ole Stephensen et fasttømret makkerpar, der trak seere til tv-serien 'Brødrene Øbberbøv' i 1983 og fik næsten en million danskere i biografen i 1985 til 'Walter og Carlo - op på fars hat'. Jarl Friis-Mikkelsen beskriver det som en bombe, da han i aftes fik beskeden om Ole Stephensens død.

- Det kom meget bag på mig. Timingen var helt skæv. Han var kun 63 år. Han var jo ellers en stor og stærk, robust fyr. Så jeg må sige, at det tog pippet fra mig i går, da jeg fik beskeden, siger Jarl Friis-Mikkelsen til Ekstra Bladet.

Jarl og Ole havde et tæt arbejdsforhold. Foto: Jan Unger

Det var Ole Stephensen bror, Erik Stephensen, der ringede til Jarl Friis-Mikkelsen med den umådeligt triste nyhed.

- Det kom som en bombe. Simpelthen. Det endte med, at jeg tog ud på Gentofte Hospital, hvor han lå. Der fik jeg set ham en sidste gang, og det var jeg faktisk rigtig glad for, at jeg fik lov til af familien, siger Friis-Mikkelsen.

- Det hjalp fantastisk meget, vil jeg sige. Han havde det der skælmske smil, som han havde, når han balancerede mellem alvor og humor, hvad han var rigtig, rigtig dygtig til. Hans højre arm lå oppe på maven. Det var meget fint, og jeg kom sådan til at tænke på Walter og Carlo, for det eneste, Walter skulle, var at vinke med den arm der, siger han.

Ifølge Jarl Friis-Mikkelsen var det et hjertestop, der satte en alt for tidlig stopper for Ole Stephensens liv.

- Selv om hjælpen kom hurtigt, var der ikke noget, der var hurtigt nok i det her tilfælde, siger Jarl Friis-Mikkelsen, der kalder Ole Stephensen for mere samarbejdspartner end nær ven.

- Han var en kompagnon og en ven, jeg har haft i rigtig mange år, og som jeg har arbejdet sammen med under rigtig mange forhold. Vi er meget forskellige. Han er et meget seriøst, undersøgende og vidende menneske, hvor jeg mere er underholdningsagtig og filosofisk. En underlig konstellation, men da vi blev sat sammen, klingede det bare med det samme, siger Jarl Friis-Mikkelsen.

- I og med, at vi var så forskellige, som vi var, men supplerede hinanden så godt, så prøvede vi ikke at overrende hinanden for meget privat. Vi havde en idé om, at vi hele tiden skulle komme med noget nyt til hinanden, når vi sås. Vi skulle præstere noget nyt. Hvis vi gik op ad hinanden hele tiden, ville vi måske ende med ikke at gøre os så umage. Så ville det blive for meget hverdag, og vi ville hellere have en fest, når vi sås og skulle lave noget, siger han.

- Men selvom vi ikke sås så meget privat, har vi jo fulgt med i hinandens liv. Han har været der gennem mine tre ægteskaber, og jeg har fulgt hans børn, som han var en fantastisk far for.

Ole Stephensen efterlader sig en kone og to døtre på henholdsvis 19 og 21 år.

