Jarlen har brækket ryggen: Det ku' være gået grueligt galt

Et fald ned ad en trappe har kostet Jarl Friis-Mikkelsen et brud i den nederste ryghvirvel.

Det skriver ugebladet Her&Nu.

Se og Hør har også talt med den 68-årige skuespiller, værtsveteran og tv-dommer, som fortæller til ugebladet, at ulykken skete, da han faldt ned ad en trappe for en måneds tid siden.

- Det var min egen trappe herhjemme. Den er ret stejl, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Var du stangvissen, da det skete?

- Nej, desværre, det havde måske været en fordel i faldet.

Se også: Formuen vokser: Jarlen tager stort løndyk

Han fortæller, at helingen går stille og roligt frem ad, og at bruddet skal vokse sammen af sig selv.

Smerterne har været meget voldsomme, men til Ekstra Bladet fortæller han, at efterhånden forsøger at lægge medicinen på hylden.

- Jeg vil godt mærke smerten - og opleve, at den efterhånden bliver mindre, selvom det stadig gør ganske ondt.

- Da jeg faldt, kunne jeg godt mærke, at jeg landede dårligt og hårdt. Men jeg var på benene igen bagefter. Men så begyndte det også at gøre mere og mere ondt - især dagen efter, fortæller Jarlen til Se og Hør.

Det var først der, han søgte læge, som sendte ham til en røntgenundersøgelse på hospitalet.

Der konstaterede lægerne et brud i den nederste ryghvirvel.

- Det er smertefuldt og besværligt. I starten var det en kamp bare at rejse sig i sengen, men jeg er nok sluppet heldigt. Det ku' være gået grueligt galt, siger han til Ekstra Bladet.

Se også: Kan score kæmpe millionbeløb: Nu trækker han i land

Han har fået et korset, han kan tage på, hvis smerterne er for store til at holde ud.

- Når jeg tager det på, kan jeg ikke sidde ned. Men det er også okay, at jeg ikke bruger det, siger lægerne. Jeg skal bare sørge for at holde mig i ro og ikke lave nogle bestemte bevægelser, siger Jarlen til Se og Hør.

Lægerne ved ifølge Jarl Friis-Mikkelsen ikke, hvornår han er fuldt ud på benene igen, men at det godt kan tage måneder.

- Sommerferieplaner og andet er blevet aflyst, men heldigvis kan jeg lave lidt skrivebordsarbejde. Og spiller vi nogle spil og laver mad sammen. Heldigvis kan jeg efterhånden også bevæge mig rundt i huset og gå lidt omkring udenfor - langsomt godt nok - men ellers ville jeg også blive vanvittig.