Jarlen kan score millioner

Humøret er højt hos Jarl Friis-Mikkelsen for tiden.

Søndag kunne han fejre 68-års fødselsdag, og det kan ende med at blive en indbringende fornøjelse for den efterhånden legendariske skuespiller og tv-vært.

Fødselaren fejrede nemlig dagen ved at sætte sin rødstensvilla i Gentofte til salg. Udbudsprisen lyder på 13,2 millioner kroner, hvilket må siges at være et pænt stykke over de knap to millioner, han selv gav for huset i 1995.

Går alt efter planen, kan Jarl Friis-Mikkelsen altså stoppe et tocifret millionbeløb i lommen, når hjemmet er solgt. Det er dog ikke pengene, der har fået ham til at kontakte en ejendomsmægler.

- Det handler bare om at prøve noget nyt. Der er ikke så meget andet i det, fortæller han, da Ekstra Bladet fanger ham på telefonen.

- Du kan jo prøve at regne ud, hvor mange år jeg har boet der. Det er måske tid til next step.

Jarl Friis-Mikkelsen med hustruen, Susanne Persson, og deres to døtre. Foto: Jonas Olufson

For stor

Jarl Friis-Mikkelsen har ingen planer om, hvor han og hustruen, Susanne Persson, nu skal bo, men det bliver sandsynligvis ikke lige så langt fra København som før.

- Det kan godt være, vi vil tættere på byen eller et eller andet. Vi vil i hvert fald ned i størrelse. Andet er der egentlig ikke, siger han.

Huset har et boligareal på 193 kvadratmeter foruden en kælder på 104, så det bliver øjensynligt ikke vanskeligt at finde noget mindre. Hele herligheden ligger lige ved Bernstoffsparken og kan desuden prale af sit eget orangeri.

Jarl Friis-Mikkelsen har været gift to gange tidligere. Han er far til tre piger, hvoraf den ældste, 33-årige Isabel, blev gift med komikeren Casper Christensen i 2014.

