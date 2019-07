- Jeg bliver helt ked af det

Lige siden han startede med at spille skuespil, er der en helt særlig rolle, skuespilleren Morten Hee Andersen har drømt om: Rollen som den lede, frygtindgydende skurk, der får de andre til at bæve og dirre.

Den rolle indtager han, når DR til efteråret har premiere på den nye dramasatsning 'Fred til lands'.

Her spiller han den psykopatiske Mike, der hærger og chikanerer indbyggerne i en lille og ellers idyllisk landsby på Fyn.

- Jeg har altid været draget af sådan nogle roller, som man med et klichéord kan kalde skurkeroller. Det er noget, jeg gerne har villet spille, lige fra jeg startede med skuespil og teater, siger Morten Hee Andersen.

- Da jeg var barn og så film, var jeg totalt forgabt i skurkene. Det var jo dem, der fik lov til at tage det skøre tøj på og sige de vilde replikker og gøre ting, man ikke helt forstår. Og alt det har jeg haft lyst til at undersøge, fortæller han.

Selv om det derfor er en drøm, der går i opfyldelse for ham, har rollen også konsekvenser, fordi han hver dag under optagelserne skal være både psykopatisk og ondskabsfuld.

- Jeg har oplevet, at jeg virkelig mener det, når jeg spiller, så bagefter kan jeg blive helt ked af det. Sådan er jeg jo slet ikke privat, og på den måde ligger det langt fra mig, så det gør det til en udfordring. Men det er en udfordring, som jeg er totalt glad for at tage kampen op med, siger han.

Morten Hee Andersen er blandt andet kendt fra TV2 Charlie-serien 'Sygeplejeskolen'. Foto: TV2 Charlie

I serien spiller han over for blandt andet Dar Salim og Lene Maria Christensen, og fordi optagelserne foregår på Fyn, er det ofte sket, at skuespillerne spiser sammen om aftenen eller tager en øl på hotellet, når dagens skud er i kassen.

Men under optagelserne er der ikke plads til hygge for Morten Hee Andersen.

- Når jeg er på settet, så er jeg nok lidt introvert. Jeg prøver at spare min energi og holde øjnene på bolden. Jeg joker ikke mellem to takes, der arbejder jeg, forklarer han.

- På teaterskolen var der et sjovt begreb, der hed kantineskuespillerne, som var dem, der brugte al energien i pauserne, og når vi så skulle til undervisning, så havde de ikke mere. Man skal lære at økonomisere med sin energi, fortæller skuespilleren.

Det er noget, han kan mærke også er kommet med erfaringen og ved at se, hvordan mere garvede skuespillere arbejder. For eksempel har han lært en masse af Lars Mikkelsen, som han spillede sammen med i DR-serien 'Herrens veje'.

- Jeg ser utroligt meget op til Lars, han er altid sød, venlig og overskudsagtig, men han er samtidig meget koncentreret, og arbejdet kommer først for ham. Det har jeg lært utroligt meget af, siger Morten Hee Andersen.

Morten Hee Andersen har også medvirket i DR-serien 'Herrens veje'. Foto: Tine Harden/DR

