- Jeg dør af kræft

- Kræft er ikke noget, jeg tænker på i min hverdag, men jeg tænker, jeg sikkert dør af det.

Så kontant er Linse Kesslers egen vurdering af sine chancer for at gå kræftfri gennem tilværelsen.

Bemærkningen faldt, da Ekstra Bladet mødte hende på den røde løber i forbindelse med TV2's store indsamlingsshow 'Knæk Cancer'. På spørgsmålet om, hvorfor hun er så sikker på sin fremtidige dødsårsag, er svaret lige så bramfrit:

- Fordi én ud af tre dør af kræft, så chancen for, at det ikke bliver mig, er ikke særlig stor. Jeg tænker, at enten bliver jeg en virkelig gammel dame, eller også bliver det kræft, jeg dør af, siger hun.

Har kvittet smøger og bøffer

Linse dukkede alene op til lørdagens store 'Knæk Cancer'-show, og hun lagde ikke skjul på, at hun selv har haft sygdommen helt tæt på.

- Man kan godt sige, det er noget, jeg selv har haft inde på livet: Min hund er død af kræft. Nu står I nok og tænker, 'det er lidt sjovt', men dyr får jo også kræft, og vi bliver kede af det.

Selv tager hun sig ikke de store forholdsregler for at undgå sygdommen, men hun har dog kvittet både smøger og kød.

- Jeg er blevet veganer, og jeg ryger heller ikke mere, og når man ikke spiser kød, har man faktisk rigtig, rigtig gode chancer for ikke at få kræft. Bare lige så I ved det, siger hun og slår samtidig fast, at hun primært har droppet bøfferne for dyrenes skyld og ikke for sit helbred.

