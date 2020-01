- Jeg drømmer om at blive far

For nylig kunne en glad Gustav Salinas fortælle, at der var blevet lagt sidste hånd på en gennemgribende renovering af hans lejlighed i den gamle frø-silo på Islands Brygge.

Det blev fejret med, at den 29-årige realitystjernes kæreste, den to år yngre Kenneth Damsgaard, flyttede ind, og parret er bestemt glade for nu at have bopæl under samme tag.

Kenneth og Gustav har dannet par siden forsommeren, og foruden nu at være flyttet sammen har de også snakket om flere fælles fremtidsplaner.

- Jeg er lige blevet onkel til den lækreste guldklump, Daniel. Jeg holdt ham i går, og jeg elsker ham. Jeg følte virkelig, at der var så meget kærlighed mellem os. Det er min storebrors søn, og det var stort. Jeg bliver en stor del af hans liv, og det bliver også ham, der skal arve alt fra mig, hvis jeg ikke selv får nogen børn. Det håber jeg dog inderligt, at jeg gør, fortæller Gustav til Ekstra Bladet og uddyber:

- Jeg vil så gerne være far på et tidspunkt. Jeg bliver helt skruk, hver gang jeg ser et lille barn. Nu skal jeg ikke presse min kæreste ud i noget, men jeg vil så gerne have børn, og det skal gerne være, inden jeg bliver 35 år. Så jeg har lige seks år endnu til at nå det.

- Vi har allerede snakket om det, men vi har jo kun været sammen et år, så det er lidt mere en fremtidsdrøm, end det er aktuelt nu og her. Min kæreste kan heldigvis også rigtig godt lide børn, og han vil også gerne have børn i fremtiden, tilføjer Gustav.

Mange muligheder

Selvom der er en del udfordringer ved at blive forældre, når man er to mænd i forholdet, ser Gustav meget lyst på sagen.

- Jeg har prøvet og prøvet at gøre min kæreste gravid, men det virker bare ikke. Det er ikke så nemt, griner han, men fortsætter så:

- Ej, heldigvis er der jo andre end os, som er par bestående af to mænd, der har fået børn. Der er jo flere måder efterhånden. Jeg tænker ikke, at en måde er bedre end en anden, men jeg forestiller mig, at vi finder en rugemor eller måske adopterer et barn. Men er der en lækker kvinde derude med gode gener, som gerne vil føde vores barn, er hun da også meget velkommen til at kontakte os, lyder det fra Gustav med et smil, inden han tilføjer:

- Indtil videre er jeg bare super glad for at være blevet onkel, og så skal jeg forkæle den lille Daniel en helt masse. Jeg glæder mig også til, han bliver ældre, og vi kan lave en masse ting sammen.

