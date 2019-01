- Jeg er både Mascha Vang og Marianne Christensen

Mascha Vang er ikke bleg for at vise sit liv frem, når det går godt. Men hendes tusindvis af følgere får også lov til at se med bag glansbilledet i de perioder, det gør ondt eller er mindre fedt at være kendt.

Den 39-årige blogger viser både sit liv frem, når hun har migræne, og når hun endnu en gang har brændt en portion mad på.

Se også: Mascha smadrer middag med Jarlov

Men der ER grænser for, hvad Mascha Vang lægger ud på de sociale medier og fodrer læserne på sin blog med, fortæller hun til Aarhus Stiftstidende.

- Jeg holder igen, når det handler om andre. Jeg spørger for eksempel altid om lov, hvis jeg vil dele noget om Troels' (Mascha Vangs kæreste, red.) arbejde eller billeder af hans børn. Men jeg giver meget af mig selv, og jeg er mig selv i alt det, jeg deler, siger hun.

Mascha Vang har brugt 20 år på at bygge sig selv op som brand. Det har kostet blod, sved, tårer og en alvorlig omgang stress at nå dertil, hvor hun er kendt af de fleste i Danmark, og hvor hendes følgere kender hende så godt, at de hjælper med både at finde partner og spisebord til hende.

Se også: Forelsket Mascha Vang på den røde løber: Her er min nye kæreste

- Jeg er bevidst om, at jeg er Mascha Vang, når jeg går ud ad døren. Jeg vil jo gerne gøre et godt indtryk. Og jeg vil jo gerne have, at folk synes, jeg er imødekommende, siger hun.

- Jeg er jo både Mascha Vang og Marianne Christensen. Med årene er jeg nok blevet mere Marianne. Jeg har også dage, hvor jeg er i dårligt humør. Hvor jeg bare har lyst til at gemme mig lidt væk eller måske ikke lige orker at hilse på alle, siger Mascha Vang, der også fortæller i interviewet med Aarhus Stiftstidende, at hun ofte får skudt i skoene, at det hele ser så nemt ud for hende.

- Det er hardcore business, og der ligger en masse benhårdt arbejde og søvnløse nætter bag. Kunsten er netop at få det til at se legende let ud, siger Mascha Vang.

Tv-kendis går i flæsket på kendt ekskæreste

Mascha Vang er netop flyttet til Kolding, hvor hun og datteren, Hollie Nolia, nu bor sammen med kæresten og hans to børn. Det var en af Vangs følgere, der fik smedet hende sammen med jagerpiloten Troels Krohn Deli.