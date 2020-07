- Jeg er en ussel hård egoist

Livet er ikke altid en dans på røde roser. En af dem, der kender til livets hårde nedture, er provokunstneren Kristian von Hornsleth, 57.

Selvom han ikke plejer at tage livet så tungt og ofte lever livet i overhalingsbanen, har han været gennem episoder i livet, hvor tilværelsen har været ekstra hård.

Han husker særligt tilbage på dengang, hvor hans ekskæreste og moderen til hans barn gik fra ham efter ti år.

- Jeg fik et chok. Jeg havde aldrig oplevet sådan et traume før. Det var ikke sjovt at være alene.

Ifølge Kristian von Hornsleth mente ekskæresten ikke, at han var nok til stede i deres forhold, og det var en af grundene til, at de gik fra hinanden.

Se også: DR i shitstorm efter 'dødsannonce': 'Dårlig stil'

- Jeg var en elendig far i hendes øjne. Hver gang jeg havde penge, tog jeg til Berlin og New York for at leje kunst.

- Hvad med dine egne øjne? Hvordan så du dig selv?

- Jeg syntes, jeg var fantastisk. Det tog mig flere år at komme over. Tænk nogle kunne gøre det mod mig. Perfekte mig. God nok er jeg en ussel, hård egoist, og alt hvad jeg gør er guddommeligt og, hvad andre gør er kedeligt. Det er jo sådan vi kunstnere tænker, siger Kristian von Hornsleth til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Du bliver nødt til at fylde dig selv med falsk storhedsvanvid. Du kan ikke gå og gemme dig. Du er den bedste.

Efter det hårde brud stod Kristian von Hornsleth tilbage med et tomt hul.

- Det var en kæmpe tomhed. At være alene som menneske. Virkelig traumatisk. Jeg vil ikke smide skilsmissekortet igen, fordi det er ikke det værd.

Derfor er han i dag også meget omhyggelig med sin nye familie.