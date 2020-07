Fredag kom det frem, at den kendte krejler Låsby-Svendsen med det borgerlige navn Jens Peter Svendsen er død.

Han døde af følgerne fra et uheld i sit hjem for tre måneder siden, som han aldrig rigtig kom sig over.

En af hans nære venner var Leif Dahlgård, der er kendt fra Dahlgårds Tivoli.

Han fik beskeden om sin vens død fredag, hvor han netop var blevet begravet.

- Jeg er helt målløs. Jeg vidste godt, at han havde det dårligt, men ikke at det stod så slemt til. Nyheden kom som et slag i hovedet, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Familien har valgt, at hans begravelse skulle holdes i stilhed, og derfor var jeg heller ikke med. Det er svært ikke at have været med til at sige farvel, siger han.

Leif Dahlgård er stadig ved at bearbejde nyheden om sin vens død. Foto: Anders Brohus

Ifølge Leif Dahlgård er der flere ting, han vil komme til at savne ved sin ven Låsby-Svendsen.

- Jeg vil virkelig savne hans humør og hans måde at være på. Det var altid en fornøjelse at være omkring ham. Jeg har aldrig mødt ham, hvor han ikke har været klar og parat til, hvad dagen bringer, siger Leif Dahlgård.

Leif Dahlgård er ked af, at han ikke kunne være med til begravelsen, men ifølge den 74-årige tivoli-veteran vil han mindes ham på en anden måde.

- Jeg vil mindes ham hver dag og huske ham for alle de gode stunder, og så vil jeg besøge hans gravsted og lægge en blomst. Det er rart at kunne sige et par ord til ham.

Her ses Låsby-Svendsen til sin 90-års fødselsdag sidste år. Foto: Ernst van Norde

'Han var et ikon'

Efter mange årtier på forskellige danske markeder fik Låsby-Svendsen mange bekendtskaber rundt omkring i Danmark. En af dem, som kendte ham, var sangeren Richard Ragnvald, som både optrådte, da krejleren fyldte 75 og 80 år.

- Jeg kan ikke engang huske, hvornår vi mødte hinanden, men han kom på mange markeder, hvor jeg spillede, og så fik vi os altid en god snak. Han var en god ven, siger Richard Ragnvald, da Ekstra Bladet fanger ham på telefonen.

- Jeg kunne sgu godt lide Låsby-Svendsen. Det var der mange, der ikke kunne, fordi han snød dem ad helvede til, men man kan sige, at den kloge narrer den mindre kloge. Jeg har kun godt at sige om Låsby-Svendsen.

Richard Ragnvald har fået nyheden om dødsfaldet, ti minutter inden samtalen, og han fortæller, at det kom som en stor overraskelse.

Han vidste heller ikke, at vennen havde kæmpet i de sidste måneder af livet på grund af en brækket ryg.

- Ellers havde jeg da besøgt ham. Selvfølgelig ville jeg da det. Det har jo noget med medmenneskelighed at gøre, og han var jo et menneske. Han var en krejler, og der kommer aldrig en ny Låsby-Svendsen, siger sangeren og fortsætter:

- Han var jo en ener på mange kræmmermarkeder i Danmark. Han var et ikon. Der er ikke én i Danmark, som ikke kender Låsby-Svendsen.

I sin sidste tid boede Jens Peter Svendsen i Viborg.

Han efterlader sig to sønner og en datter.