Uden nogen former for dansetræning stiller den tidligere 'løve' op i det populære tv-program 'Vild med dans'

Til efteråret skal iværksætter Birgit Aaby, der især er kendt fra programmet 'Løvens Hule' på DR1, forberede sig på at lægge sin forfængelighed på hylden og overskride alle sine grænser.

Den 51-årige serieinvestor har nemlig sagt ja til at deltage i den kommende sæson af 'Vild med dans'.

Da Ekstra Bladet mødte hende i forbindelse med velgørenhedsarrangementet Klub 100 under dette års Roskilde Festival fortalte hun, at hun er meget nervøs forud for den opgave, der venter hende.

- Jeg er helt vildt bange. Jeg er bange for at blive hende elefanten på stylterne. Jeg er jo ikke i underholdningsbranchen på den måde, som mange andre er af dem, der skal være med, siger hun til Ekstra Bladet.

Vil tabe sig

Hun glæder sig dog til udfordringen og håber også, at hun kan tabe sig et par kilo i den forbindelse.

- Jeg kender en del, der har været med, og de siger, at det er så sjovt at være med og at møde de andre. Det bliver rigtig sjovt, er jeg sikker på. Det bliver tre timer om dagen seks dage om ugen. Det bliver hårdt ad helvedes til. Så derfor skal jeg i gang med at træne op, siger hun og fortsætter:

- Jeg vil gerne tabe mig, og jeg vil gerne i form, og det tænker jeg, at jeg får mulighed for, hvis jeg ikke ryger ud som den første, griner hun.

Se også: Festivalgæst anholdt: Stjal urin fra tissende kvinder

Den kendte iværksætter har ingen danseerfaring, og derfor bliver det også meget grænseoverskridende for hende at skulle deltage i 'Vild med dans'.

- Jeg kan slet ikke danse. Hvis jeg er fuld nok, så danser jeg. Jeg tror, standard bliver svært for mig. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg tror, jeg er lidt mere til de sjove danse, siger hun.

Savner ikke 'Løvens Hule'

Birgit Aaby har endnu ikke mødt sin partner i 'Vild med dans', men glæder sig til at få afsløret, hvem der skal have hende under sine vinger.

- Jeg har ikke mødt min partner endnu. Jeg ved ingenting. Jeg har ikke en drømmepartner. Det vigtigste er bare, at han har humoristisk sans og en god pædagogisk sans. Så går det nok, siger hun med et grin.

For nylig valgte Birgit Aaby at sige stop og trække sig fra programmet 'Løvens Hule' på DR. Det fortryder hun ikke et sekund, og hun glæder sig til at prøve kræfter med et andet tv-format.

Se også: Beskidt nøgendating på Roskilde

- Det var helt rart at stoppe i 'Løvens Hule'. For jeg følte ikke, at jeg kunne gøre en forskel længere. Men jeg har det også sådan, at når jeg bliver spurgt med 'Vild med dans', og jeg er i den alder, jeg er nu, så får jeg måske ikke muligheden igen, siger hun og fortsætter:

- Jeg savner ikke 'Løvens Hule'. Før var jeg den seje business woman, og nu kommer jeg over i en anden kategori, og det kan jeg godt være lidt nervøs for. Mine sønner synes også, at det er lidt pinligt, at jeg skal være med. Jeg er nødt til at springe ud i det. For hvad er det værste, der kan?