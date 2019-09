- Jeg er i dyb sorg

Tilbage i april i år meddelte bagedronningen Ditte Julie Jensen, der især er kendt fra 'Den store bagedyst' på DR, at hun og hendes mand, Marck Topgaard, som hun blev gift med i 2017, skulle skilles.

Siden da har parret været relativt tavse om skilsmissen, som Ditte Julie Jensen gentagne gange over for Ekstra Bladet har afvist at kommentere yderligere.

Men i det nye afsnit af 'Til middag hos...', der bliver sendt onsdag aften på TV3, åbner Ditte Julie Jensen op for, hvordan hun har oplevet skilsmissen.

- Det (skilsmissen, red.) er rigtig hårdt, og det er meget, meget nyt. Det er enormt svært, for jeg har enormt svært ved at finde min rolle i det, fordi det er så nyt. Der er så mange følelser involveret, og lige nu er det meget svært at finde min rolle i det praktiske. Jeg skal tage hensyn til andre, mig selv og mine børn, som jo for mig er det vigtigste i det her. Det er enormt svært og hårdt, siger hun ærligt i programmet.

Bor på skift

Her fortæller 'Bagedyst'-deltageren også, hvordan eksmanden Marck Topgaard og hun har indordnet sig i forhold til deres to fælles børn efter skilsmissen.

- Børnene bor på vores fælles bopæl, og så skiftes min eksmand og jeg til at være der, så lige nu opholder jeg mig flere timer her (i studiet, red.), end jeg plejer at gøre, siger hun og forklarer, at det er derfor, hendes tre gæster er blevet inviteret til middag i studiet i stedet for hjemme hos hende selv.

Ditte Julie Jensen og Marck Topgaard blev gift for to år siden i Tårnby Kirke uden for København. Foto: Bo Nymann/Ritzau Scanpix

Vild video

Ditte Julie Jensens eksmand, Marck Topgaard, som hun blev gift med i 2017, valgte i foråret at annoncere skilsmissen på en speciel måde, da han lagde en video på Instagram, hvor han smed sin vielsesring i skraldespanden og fortalte, at han følte sig svigtet af sin nu ekskone.

Stod det til bagedronningen var skilsmissen dog ikke blevet annonceret på den måde.

- Det var ikke lige den måde, jeg ønskede, det skulle udlægges på. Det er måske enormt naivt tænkt af mig, men jeg ville så gerne have, at det her bare havde været i stilhed, men jeg kan ikke styre, hvad andre gør, eller hvad han har gjort, men det gjorde, at jeg følte, at jeg var nødt til at gå ud og lave en offentlig meddelelse om, at det var rigtigt, sådan som det blev beskrevet: Vi skal skilles, siger hun og fortsætter:

- Efter det lukker jeg i som en østers. For det er så sårbart. Der sidder en hel familie på den anden side, der ikke har en hylende fis at skulle have sagt, for mine børn har ikke valgt at være offentlige. Jeg har valgt at være offentlig og have et brand udadtil. Det bliver enormt følsomt og svært at navigere i for mig.

I aftenens afsnit af 'Til middag hos...' er det bagedronningen Ditte Julie Jensen, der især er kendt fra 'Den store bagedyst', der er hovedpersonen. Foto: Bjørn Jakobsen

Ditte Julie Jensen lægger da heller ikke skjul på, at hun har det svært med skilsmissen, og at det er hårdt for hende at tale om det, da Mille Funk og Jan Linnebjerg forsigtigt spørger ind til det i programmet.

- Jeg har lidt ondt i maven over at skulle snakke om det, for jeg synes ikke, det er er særlig sjovt at snakke om, siger hun og fortsætter:

- Indeni er jeg i dyb sorg, og jeg har en masse ting, der skal bearbejdes, og jeg har en hel familie at skulle tage hånd om, og lige nu føles det som orkanens øje, fordi det er så nyt.

For et par uger siden bekræftede Marck Topgaard over for Ekstra Bladet, at han har valgt at stævne Ditte Julie, fordi han ikke er tilfreds med bodelingen efter skilsmissen, som derfor skal afgøres i retten indenfor den nærmeste fremtid.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Ditte Julie Jensen, der oplyser, at hun ikke har yderligere kommentarer til programmet, før hun selv har set det onsdag aften.

Du kan se 'Til middag hos...' mandag til torsdag på TV3 og Viaplay.