- Jeg er ikke single længere

20-årige Alma Agger er blevet bombarderet med beskeder på diverse sociale medier, efter hun er tonet frem på skærmen i 'X Factor' fredag efter fredag.

Her er der flere fyre, der er interesserede i at vide, hvorvidt Alma Agger er ledig på markedet.

Og nu må hun desværre skuffe de mange bejlere. Alma Agger har nemlig fundet en kæreste.

Det fortalte hun, da Ekstra Bladet mødte hende til pressemøde forud for 'X Factor'-liveshows fredag aften.

- Der er flere, der er begyndt at genkende mig, og på Instagram er det helt sikkert noget andet. Den boomer om fredagen, og folk er simpelthen så positive og søde. Det er så hyggeligt. Jeg får også beskeder fra mænd. De er alle søde og skriver, at jeg synger godt og er smuk. Det bliver jeg selvfølgelig glad for, men jeg gør ikke mere ved det, sagde hun og fortsatte:

- Jeg er nemlig ikke single længere. Jeg har fået en kæreste. Det er relativt nyt. Vi har været sammen i tre-fire måneder, sagde Alma med et stort smil.

Alma glæder sig til at vise, hvad hun kan, når det fredag går løs til liveshows i 'X Factor'. Foto: Linda Johansen

Selvom Alma Agger på det seneste har haft travlt med 'X Factor', har hun altså også haft tid til at møde en sød fyr.

- Han kom ind i mit liv omkring audition, fortalte hun og fortsatte:

- Vi mødte hinanden i byen på Sigurdsgade. Vi mødte hinanden i baren, og så er det egentlig kørt derfra. Han tog til USA i en måned. Vi holdt kontakten, og så blev vi kærester med det samme bagefter, lød det fra 20-årige Alma, der samtidig kunne fortælle, at hendes kæreste hedder Karl og er 21 år.

Karl kommer derfor også til at sidde på tilskuer-rækkerne, når der fredag aften er liveshows.

- Han har ikke været så meget med førhen, for under de indledende programmer havde vi ikke kendt hinanden særlig længe. Men han glæder sig til at komme med på fredag og støtte op om det, sagde hun og fortsatte:

- Jeg tror lige, han skulle vænne sig til det ('X Factor, red.). Især når ens Instagram vælter med beskeder. Det kan godt være lidt svært.

- Hvad faldt du for ved ham?

- Han vil mig bare gerne rigtig meget. Det syntes jeg var vildt tiltalende. Han er høj, flot og klog. Det er dejligt, sagde hun med et smil.

Alma Agger er af bookmakerne på forhånd udråbt som en af de store favoritter. Foto: Linda Johansen

Du kan se, hvordan det går Alma Agger og alle de andre, når TV2 sender 'X Factor' live fredag klokken 20 på TV2 og TV2 Play.