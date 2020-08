- Jeg er overrasket

For Melina Buur har det langt fra været en fornøjelse at være spærret inde i et realityprogram

Til efteråret rammer et nyt realityprogram Danmark, når 'Singletown' får premiere på streamingtjenesten Dplay.

For at sparke det godt i gang har casterne hevet fat i gamle kendinge som 'Paradise'-vinderne Teitur Skoubo og Lenny Pihl Christensen.

Sidstnævnte har taget sin kæreste Melina Buur med i kærlighedseksperimentet, hvor par accepterer en sommer som singler, hvor de skal date og feste - alt sammen for at se, om kærligheden nu også er så stærk, som parrene selv går og tror.

Parrene adskilles i to kameraovervågede lejligheder, og hvor hårdt det egentlig er, er kommet bag på 23-årige Melina Buur, der aldrig før har deltaget i et realityprogram.

- Det overrasker mig, at det er svært at være spærret inde, som man jo er i noget nær alle realityprogrammer, siger hun, da Ekstra Bladet møder hende i den ene lejlighed i forbindelse med optagelserne.

- Når du er her, er du afskærmet fra resten af verden, og det har jeg det lidt stramt med.

- Utroskab har smadret min selvtillid

Selvom deltagerne kun er få dage inde i optagelserne, da interviewet finder sted, virker hun allerede presset.

- Jeg savner at gå ud og være mig selv. Bare mig uden andre mennesker. Uden kameraer eller andet, sukker hun og prøver at beskrive den følelse, hun har i kroppen.

- Forestil dig at du kommer hjem. Her spærrer du dig selv inde i din lejlighed, du slukker telefonen, slukker fjernsynet, du slukker alt, der kan slukkes, og så skal du finde på noget at lave. Tænker du, det er hyggeligt? Det er den følelse, jeg har.

Det har været hårdt at være indespærret. Foto: Janus Nielsen

- Det lyder ikke skide fedt at være med?

- Nej, haha. Eller jo, det er fint nok, hvis det hele ender godt. Hvis det ikke gør, er det overhovedet ikke oplevelsen værd. Det vil godt nok være mega øv, siger hun.

Både Lenny Pihl og Melina Buur har tidligere forklaret til Ekstra Bladet, at de deltager i programmet, så Lenny kan bevise over for sin kæreste, at han er til at stole på, efter han trådte ved siden af i starten af deres forhold. Det kan du læse mere om herunder:

Utro i trekant: - Jeg blev lokket i baghold

'Singletown' har premiere til efteråret på streamingtjenesten Dplay.

