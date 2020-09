Simone Hvenegaard og Philip May venter deres første barn, der allerede nu sparker på livet løs

I juli kunne Ekstra Bladet afsløre, at realityparret Philip May og Simone Hvenegaard venter sig en vaskeægte 'Paradise'-baby, da hun er gravid med deres første barn.

Drengen, der skal hedde Vilmar, er stadig ved at blive brygget, og Simone er 24 henne i graviditeten, der er gået over al forventning indtil videre.

- Det går fint, jeg er pisseheldig, siger hun glad over telefonen til Ekstra Bladet.

Mens mange oplever diverse gener som opkast og ømhed, så er hun - indtil nu - gået fri.

- Jeg har næsten ingen gener. Jeg har lidt halsbrand engang imellem, men ikke noget jeg behøver klage over. Jeg betragter mig som heldig, for jeg har hverken følt mig træt eller haft kvalme, siger hun glad.

Simone Hvenegaard, der vandt 'Paradise Hotel' i 2017 og sikrede sig 250.000 kroner, da hun delte med Anders Schultz, er begyndt at mærke den lille knægt sparke i maven, hvilket er en helt ny oplevelse.

- I den grad, og der er knald på ham. Det er en helt unik følelse. Det er virkelig dejligt, at Philip også kan mærke ham nu, jeg har været meget alene om at kunne mærke ham, og når jeg har bedt Philip prøve, har han ikke kunnet mærke noget, men det kan han nu. Det er bare en ubeskrivelig følelse at kunne mærke, han bliver stærkere og stærkere, siger hun med henvisning til Vilmar og fortsætter.

- Nu er jeg begyndt at sige 'av', hvis han sparker lidt for hårdt i den ene side.

Sådan her så det ud, da Simone og Philip afslørede, at de skal være forældre. Man må sige, at parret har sin helt egen måde at gøre det på. Privatfoto

Torsdag var parret til en 3D-skanning og se den lille ny, og der var gode nyheder i en indtil videre problemfri graviditetet.

- Alt var bare perfekt, og han fulgte gennemsnittet perfekt over hele linjen.

- Det lyder næsten for godt til at være sandt. Er det hele bare problemfrit?

- Jeg føler, at jeg kan det samme, som jeg hele tiden har kunnet. Det eneste, jeg kan mærke, er anderledes, er, at når jeg skal have strømper og sko på, så kniber det lidt mere, end det har gjort førhen. Det er det eneste, jeg har lagt mærke til. Vi er så glade, og alt er fint, siger Simone Hvenegaard og kommer i tanke om en enkelt mindre gene, hun dog mærker til.

- Vi fik at vide, at han lå med fødderne nedad og hovedet oppe, så han sparker på min blære. Det giver mening, for jeg føler, jeg skal tisse hele tiden, men når jeg kommer på toilettet, kan jeg ikke. Det er vist meget normalt, griner hun.

Parret leder nu efter en ny og større bolig, så de er helt klar, når sønnen kommer til verden omkring terminsdatoen 28. december.