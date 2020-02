- Jeg får ingen tilbud

Der er fart over feltet for den 47-årige skuespiller Claire Ross-Brown for tiden.

Netop nu lancerer den britiske skuespiller, der er bosat i Danmark, nemlig sin nye bæredygtige tøjkollektion CJ London, og der har været nok at se til med at få den nye satsning ud over rampen.

Men på skuespilsfronten står det anderledes stille til.

Her har hun nemlig haft svært ved at få roller, siden hun spillede Casper og Franks sekretær i 'Klovn'-serien.

Det fortalte hun Ekstra Bladet, da vi mødte hende til lancering af hendes nye tøjbrand på D'Angleterre onsdag formiddag.

- Skuespil er slet ikke et overstået kapitel for mig. Jeg vil elske at lave mere. Men jeg synes, at man skal vente utrolig lang tid i Danmark for at få den der rolle, sagde hun og fortsatte:

- Man kan jo sagtens høre på mig, at jeg har min accent, selvom jeg taler nogenlunde flydende dansk. Nogle gange bliver man en lille smule sat i en bås, og det er bare, hvad det er. Men nu har vi jo så mange flere udlændinge, som bor her, så forhåbentlig bløder det lidt mere op, sagde hun videre.

Claire Ross-Brown i sit eget design til lanceringen. Foto: Linda Johansen

Claire Ross-Brown håber og tror dog stadig på, at hun i fremtiden kan få mange flere roller på film eller i tv-serier.

- Jeg håber, at der lige pludselig kommer den rigtige rolle til mig - ligesom det var i 'Klovn', men måske noget andet, som er helt fantastisk. Det ville jeg elske at gøre, for jeg elsker Danmark. Jeg gider ikke at flytte, men selvfølgelig ville der være større chance, hvis jeg for eksempel boede i Los Angeles. Så ville der være større muligheder for, at jeg fik mange flere roller. Jeg håber på, at de kommer, for lige nu får jeg ingen tilbud. Jeg ville aldrig sige nej, sagde hun videre.

For Claire Ross-Brown ville det være optimalt, hvis hun kunne kombinere sin passion for skuespil med sin forretning indenfor detail og sine andre interesser.

- Hvis man tænker på andre kendte som Jessica Alba og Gwyneth Paltrow, så er der mange forskellige stjerner i USA, der godt kan kombinere deres skuespilskarriere med familie og forretning, og det håber jeg på, at jeg også kan. Det her med at lave min egen tøjkollektion har jo været en drøm for mig i 20 år, sagde hun videre.

Claire Ross-Brown sammen med sin veninde, grevinde Alexandra. Foto: Linda Johansen

- Hvordan har det været for dig, at du på den måde har skullet kæmpe for at få roller?

- Det har været rigtig hårdt. Men nu er jeg så heldig, at jeg har en fantastisk familie. For mig er familie det allervigtigste. Så jeg tænker, at jeg er heldig, fordi jeg har så meget, så man skal ikke klage, for man skal være positiv. Men jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at det ikke var hårdt, for man har den her passion og de kreative gener. Jeg synes jo, jeg er en dygtig skuespiller, som kan spille forskellige roller, og jeg ville elske, at danskerne kunne se mig spille forskellige roller.

- Hvordan har det været i forhold til økonomien? Har det kunnet løbe rundt?

- Det har været usikkert med økonomien. Men jeg har heldigvis altid haft noget at falde tilbage på. Jeg har altid haft mange 'skills', så jeg har arbejdet med mange ting, og jeg har arbejdet med mange danske firmaer, og så laver jeg voice overs, selvom man ikke ved det. Man tjener godt på voice overs. Så der kommer forskellige andre indtægtskilder end selve skuespillet.