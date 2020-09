Hvis Sy Lee havde vidst, hvor mange fordømmende blikke der følger med, når man er kendt fra reality-tv, havde han tænkt sig om en ekstra gang, inden han stillede op.

Det fortæller han, da Ekstra Bladet torsdag møder ham til modeshow hos realitykollegaen Pernille Nygaard, der ved showet præsenterede sin nye undertøjskollektion.

- Jeg møder mange, som ikke laver reality, som er store bloggere eller kendte fra andre ting, som giver mig skæve blikke. Jeg føler mig ikke velkommen, og det er jeg faktisk rigtig træt af, siger han.

Reality-veteran

Netop derfor er Sy Lee dukket op til Pernille Nygaards arrangement, fortæller han.

- Jeg synes, det er rigtig vigtigt at bakke hinanden op inden for realityverdenen, og jeg ser jo Pernille som lidt af en reality-veteran som mig selv. Det er rigtig fedt at se hendes udvikling, og hvad hun bruger sit navn og sin fanbase til, siger Sy Lee og tilføjer:

- Inden for realityverdenen bliver vi tit dømt rigtig hårdt for det, vi laver. Jeg har selv en kandidat, og Pernille har jo også en en uddannelse inden for jura. Hun er gået fra at være 'dumme-Pernille' til at være et forbillede for mange unge mennesker derude, siger han.

Kærlighedslivet er hårdt

Også kærlighedslivet kan være hårdt, når man er er kendt ansigt.

Sy Lee har netop brudt med en kæreste, der ikke var klar til at stå offentligt frem. Foto: Mogens Flindt

- Det er rigtig hårdt at date folk, der med det samme siger, at de kan huske en fra det og det. Mange kendte mennesker dater andre kendte, men det fungerer ikke for mig. Og når man dater folk, der er ukendte, har de svært ved at acceptere, at jeg lægger ting op på Instagram, og at man kan google mig. Men jeg kan jo ikke ændre på min fortid, siger Sy Lee.

Han fortæller, at han netop har afsluttet et forhold til en fodboldspiller, som han dog ikke ønsker at oplyse navnet på. Han var ikke klar til at stå frem i offentligheden.

- Jeg har lige været i et hemmeligt forhold i lidt over tre måneder. Det gik desværre ikke. Det var en fodboldspiller, og det er nok stadig et tabu inden for den verden at være til mænd.

- Han havde svært ved at stå ved sig selv, og jeg havde ikke længere lyst til at være den hemmelige kæreste, siger han.