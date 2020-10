- Jeg følte, at jeg skuffede alle

Uge efter uge imponerede Frederikke Legaard både dommere og seere, da hun sidste år deltog i 'Den store bagedyst'.

Med sin store kreativitet og enorme præcision bagte hun sig som bekendt til sejren, men som hun lørdag fortalte i et interview med dr.dk, havde det sin pris.

Frederikke Legaard blev ramt af stress og præstationsangst, og til Ekstra Bladet sætter hun nu ord på, hvad det var, der skete med hende, efter hun var blevet kendt i hele landet som hende den hamrende dygtige amatørbager.

- Jeg boede jo i New York, da programmet blev sendt. Jeg var i en helt anden boble derover. Jeg kom hjem omkring sidste afsnit, og opmærksomheden var enorm. Det hele var meget intenst. Det med pludselig at blive landskendt på den måde var bare voldsomt og nok ikke lige mig. Jeg er meget privat og går meget op i mit privatliv. Der var pludselig ting om mig, der interesserede andre. Det forstod jeg ikke rigtigt, siger Frederikke Legaard.

- Ville du ønske, at du var blevet forberedt bedre på, hvad der ventede dig, når du kom på skærmen?

- Det tror jeg ikke, at man kan. Jeg havde selv prøvet at forberede mig. Blandt andet ved at tale med folk, der har være igennem det. Jeg tror, at man skal prøve det på egen krop for at forstå det. Og man reagerer jo forskelligt, siger hun og understreger, at langt det meste af det, der skete i hendes liv i den periode var positivt.

- Der var så mange døre, der åbnede sig for mig - på den virkelig gode måde. Men jeg er ret perfektionistisk, og når man har så mange bolde i luften og gerne vil gøre alt perfekt, så kan det godt blive for meget. Jeg blev bange for at fejle. For at træde ved siden af. Jeg var under et pres, som jeg ikke var bevidst om, mens det stod på. Jeg kørte mig selv alt for hårdt, erkender hun og fortsætter.

- Jeg vågnede hver morgen og følte, at jeg skuffede alle og ikke gjorde noget godt nok. Sådan var det ikke, men sådan var min følelse.

Konsekvensen blev, at Frederikke Legaard fik stresssymptomer. Pludselig kunne hun ikke huske sin egen mors navn.

- Jeg talte med med min familie og mine venner om det. Og det er mit bedste råd. Vær åben og tal med folk omkring dig, hvis du har det sådan. Det er mine venner og min familie, der har båret mig igennem det her. Det var også dem, der hjalp mig med at trække stikket, for den beslutning kan man måske ikke selv tage. De sendte mig på sommerferie, siger Frederikke Legaard, der lukkede sin mail ned og holdt hel fri.

- Men det er svært, ik'. Når en hobby og en interesse smelter sammen, er det vildt svært at vide, hvornår man er på arbejde, og hvornår man har fri.

Pausen gjorde hende rigtig godt, og nu er Frederikke Legaard tilbage for fuld skrue.

- Men det er på en ny måde. Jeg er blevet mere opmærksom på at gøre det til et arbejde og også til at tænke på mig selv. Jeg har det meget med at ville gøre det godt for andre og glemme mig selv i det. Men sådan skal det ikke være mere. Jeg skal have mig selv med i tingene, siger hun og fortæller om et helt konkret tiltag, der gør det lettere for hende at skelne mellem arbejde og fritid.

- Jeg har fået et sted, hvor jeg tager hen og arbejder. Det har hjulpet meget på det, siger bagedyst-vinderen, der lige nu arbejder på sin første kogebog, der er en kunstnerisk en af slagsen.

- Jeg står selv for foto, illustrationer og forfatterskab, og indholdet bliver halvt salt og halvt sødt, siger hun.

Hvornår den kommer på gaden, ved hun endnu ikke.

- Det er svært at planlægge noget, som tiden er lige nu. Jeg er bare glad for, at det har kunnet lade sig gøre. Der er mange ting, der er løbet ud i sandet på grund af corona.

Frederikke Legaard har lige nu orlov fra sit studie, hvor hun læser kunst og design på en skole i Amsterdam.

- Men det er en international skole, så også her er det hele lidt udfordret af corona. Men planen er, at jeg har orlov frem til januar, siger hun.