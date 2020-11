Den over to meter høje realitydeltager har udnyttet sin popularitet på Tinder

Hvis man spørger Tabita Thinggaard, så er Asbjørn Nielsen - ud fra hendes erfaringer - knaldekongen i årets 'Ex on the Beach', og det viser sig da også, at han har øvet sig, så det har nået grænsen til det usmagelige.

Det fortalte Asbjørn 'Tyren' Nielsen, da Ekstra Bladet mødte ham i forbindelse med optagelserne til den nye sæson. Asbjørn deltog også i den sidste sæson, og da han kom hjem fra Brasilien, hvor optagelserne fandt sted, mærkede han, at interessen for ham steg betragteligt, hvilket han i den grad udnyttede.

- Jeg har lavet to 'perfect weeks', efter jeg kom hjem fra Brasilien, siger han til Ekstra Bladet.

Hyldes som knaldekonge

Hvis nogen skulle være i tvivl, så dækker udtrykket over, at man har sex med en ny person hver dag i en uge. Den lavede 'Tyren' altså to af.

- Der var lige en pause på fem dage undervejs, og så lavede jeg den anden gang. Det var ikke meningen, men Tinder kørte meget godt, så jeg havde en aftale den ene dag og en anden aftale den anden dag. Da jeg var nået lidt ind i ugen, tænkte jeg, om jeg mon kunne gøre det færdigt, og så gik der sport i det. Det hele flaskede sig.

- Føler du dig så klam eller stolt efter sådan en uge?

- Øh ... Jeg følte mig lidt beskidt, og jeg var lige ude og vaske 'den' en ekstra gang eller to. Der skulle sprittes af, siger han.

Kvittede jobbet for knalde-tv

Droppede hed flirt

De mange one night stands har dog 'sat sig' på 'Tyren', der drømmer om en kæreste, og det er sværere at finde, når man har deltaget i et tv-program, mener han.

- Ulempen ved reality er, at det er okay nemt at finde piger, men hvis du gerne vil have en virkelig sød pige, eller måske en 10'er, så er det svært, fordi de er noget mere 'hard to get', og de har ofte en forudindtaget holdning om, at du er en player og bare vil knalde. Der bliver det svært, fordi du har været i tv, siger han og understreger, at han er klar til en kæreste.

- Jeg har haft en del one night stands, efter jeg er kommet hjem, og det er såmænd også fint nok, men du når også et punkt, hvor det bliver for meget. Nu vil jeg egentlig helst bare finde mig en sød pige, jeg kan flirte med og måske blive kærester med, siger han.

Men inden violinen findes frem, så afslører han samtidig, at han måske ikke er så klar til at gå ned ad kærlighedens smalle sti, som det ellers kan lyde. Han havde nemlig muligheden for at få sig en kæreste, men endnu en tur med 'Ex on the Beach' kom i vejen, indrømmer han - siddende i villaen, hvor programmet filmes.

- Der var en, som jeg var så godt som kærester med, inden jeg tog herind, og hun aner ikke, at jeg er her. Jeg stoppede bare med at svare hende fra den ene dag til den anden. Det var mega hårdt, og jeg kunne ligeså godt have spurgt hende, om vi skulle være kærester, men når man bliver spurgt til 'Ex on the Beach', så kan man ikke sige nej. Jeg håber, det kan blive til noget, når jeg kommer hjem, siger han.

Ekstra Bladet har i den seneste tid beskrevet, hvordan kokain flyder i realitymiljøet. Læs mere om det herunder (+).

Stofferne flyder blandt realitydeltagere: Har aldrig oplevet noget lignende

Vanvittige kokain-fester: Så let er det at skaffe

Advarer andre: - Kokain kostede mig jobbet

Realitydeltager står frem: Kokain var kutyme

Nægter at tage kokain: - Jeg er den underlige

--------- SPLIT ELEMENT ---------