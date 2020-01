- Jeg forsøgte at advare min søn

Smilet er stort og humøret højt, da Lars Mikkelsen tropper op på den røde løber til gallapremieren på den nye danske storfilm 'De forbandede år'.

Lars Mikkelsen er selv kendt fra talrige store roller i ind- og udlandet - blandt andet i Netflix-dramaet 'House of Cards' og DR-serien 'Herrens Veje'. Men i 'De forbandede år' er det sønnen Lue Dittmann Støvelbæk, der er i fokus til farmands store begejstring.

- Jeg ser frem til at se sønnike, han er jo med, og det er skønt. Det kører for ham. Det er dejligt, udbryder han begejstret, inden han får det oplagte spørgsmål, om han har hjulpet sønnen ved tips og tricks.

- Vi er så lidt som muligt inde over. Han skal lære sit eget og lave sin egen karriere. Vi blander ikke tingene sammen. Nogle gange snakker vi om det, og hvis vi har et godt råd, så beder han gerne selv om det, siger Lars Mikkelsen, der dog medgiver, at han naturligvis har givet lidt råd med på vejen:

- Man kan altid råde lidt i forhold til, hvordan man opfører sig, og hvordan man tager læring til sig. Sådan noget.

Holdet bag 'De forbandede år'. Lue Dittmann Støvelbæk er nummer fire fra højre - bagerst. Foto: Henning Hjorth

Klanen skal samles

Han havde faktisk håbet, at sønnen ville vælge en anden karrierevej. Direkte adspurgt hvad han ville foretrække, lyder svaret kækt 'alt andet'.

- Det har jeg sagt mange gange, for man ved jo ikke, hvad det bliver til. Det er en skøn branche at være i, hvis man får lov at lave det, og hvis man ikke gør, er det jo ikke særligt sjovt. Men indtil videre går det godt, smiler Lars Mikkelsen.

Indtil videre går det nemlig godt for 24-årige Lue Dittmann Støvelbæk, der udover 'De forbandede år' kan skrive roller i 'Badehotellet', 'Borgen' og Netflix-serien 'The Rain' på cv'et.

Lars Mikkelsen med brormand, Mads Mikkelsen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Lars Mikkelsen håber, at han, sønnen, skuespillerfruen Anette Støvelbæk og broderen Mads Mikkelsen en dag vil være at finde i samme film- eller tv-serie.

- Ja for fanden, det vil jeg glæde mig til. Det ville være sjovt. Rigtig skægt. Det er jo en klan efterhånden, så der skal være mange med, griner Lars Mikkelsen.