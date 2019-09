- Jeg frygtede hvad folk ville tænke

Da Sarah Grünewald i 2013 tonede frem på skærmen i 'Vild med dans', var det ikke uden betænkeligheder. Hun gjorde sig nemlig mange overvejelser om, hvorvidt programmet var for poleret til hende.

Det afslører tv-værtinden, kort før hun skal stå i spidsen for programmet for syvende gang.

- Jeg kan huske, da jeg startede som vært, at jeg var lidt bange for at ryge i denne her hr. og fru Danmark-fælde. Ikke for at sige noget ondt, men sådan lidt suppe, steg og is, forklarer Sarah Grünewald og uddyber:

- At der ikke var nok kant i programmet, i forhold til hvad jeg egentlig godt kan lide. At man har sin egen stemme og kan være lidt rebelsk, siger hun.

Den frygt skulle dog vise sig at blive gjort til skamme.

Og i takt med, at programmet har fået flere år på bagen, kan hun se, at der er sket noget med danskernes - og ikke mindst deltagernes - holdning til programmet.

- Jeg kan se, at vi har været rigtig heldige i castingen i løbet af de år, jeg har været med, for der har vi fået nogle deltagere med, der hele tiden har rykket grænsen hos andre mulige deltagere, forklarer hun.

- Det er nogle cool mennesker, vi har med i år. Med størstedelen af det her cast har jeg da tænkt: 'Virkelig? Vil de gerne det?'. Det er så fedt, at de tør, siger hun.

Sarah Grünewalds frygt er blevet gjort til skamme. Foto: Mogens Flindt

Skulle bevise noget

På den måde taler castet, der i år består af blandt andre bokseren Mikkel Kessler, den tidligere bordtennisspiller Michael Maze, sangerinden Anne Dorte Michelsen og tv-værten Christopher Læssø, for sig selv.

- Jeg har følt, at jeg nogle gange har skullet overbevise folk om, at det er virkelig fedt at være med i 'Vild med dans'. Men det føler jeg ikke, jeg behøver på samme måde.

- Folk udefra kan godt se, at det må være fedt at være med, for ellers havde de her mennesker ikke sagt ja til det. Det har avlet, at flere og flere tør at træde ind i denne her polerede danseverden, selv om de har lidt kant, siger tv-værtinden.

'Vild med dans' har premiere fredag 13. september klokken 20.00 på TV2.