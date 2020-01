- Jeg har bestilt min ligkiste

Anders Lund Madsens fascination af døden startede tidligt og på en lidt speciel måde.

Da han i slutningen af 80'erne trådte ind i redaktionslokalerne på Ekstra Bladet som ung journalistpraktikant, var han bange for at interviewe.

Han havde social angst, og Anders Lund Madsen turde ikke fatte telefonen og ringe til folk, og han var nødt til at finde en løsning på det.

Løsningen blev dødsannoncer.

Når en person gik bort uden at have pårørende, tog Anders Lund Madsen ud til vedkommendes bopæl og bankede på hos naboerne for at finde ud af, hvem den afdøde var.

Artiklerne blev en succes, og Anders Lund Madsens interesse for døden startede.

- Jeg synes grundlæggende, det er interessant, når vi dør. Det er et vilkår, og alligevel bliver der ikke brugt meget energi på det i et almindeligt menneskes liv, siger han.

Forbereder egen død

56-årige Anders Lund Madsen synes, det er vigtigt at indse, at vi en dag skal herfra. Derfor er han begyndt at forberede sin egen død og begravelse.

Det har han faktisk gjort længe. Jo højere op i alderen han kommer, jo mere tænker han på det.

- Det er for sent at gøre, når det er slut, og derfor er det ekstremt vigtigt at være forberedt. Hvis man ikke erkender, at livet slutter, så er det irriterende, når det pludselig kommer og bider en i røven, siger Anders Lund Madsen.

Han startede planlægningen af sin begravelse for syv år siden, da han var på en tv-optagelse med sin storebror, Peter Lund Madsen, i Ghanas hovedstad, Accra.

Her bestilte Anders Lund Madsen sin kiste. Han havde besluttet, at han gerne ville begraves i en kiste udformet som en pragtsmerling - en akvariefisk fra Sumatra.

Anders Lund Madsens interesse for døden har også fået ham til at begive sig på turné med et nyt show, han kalder "Slut".

- Pointen med forestillingen er, at det på et tidspunkt er slut. Folk vil glemme, at man har eksisteret, og der er det rigtig slut, siger han.

Vil gerne huskes

Den tanke fylder meget hos ham. Han kan godt lide tanken om at blive husket om 100 år, men erkender, at det nok er de færreste, der bliver det.

- Måske er det kun Kim Larsen, folk vil huske, siger han.

Frygten for at dø ensom, fylder også hos Anders Lund Madsen.

Igennem sit liv har han deltaget i begravelser, hvor der ingen familie eller venner var og set på nærmeste hold, hvordan det foregår.

- Det var frygteligt ensomt og trist, siger han.

Selv er Anders Lund Madsen far til seks børn, hvor den yngste er to år gammel.

- Hvorfor tror du, jeg bliver ved med at få børn? Det er for at forlænge processen. Jeg frygter ikke stilheden, men ensomheden vil være ubehagelig.

- Hvis jeg på et tidspunkt sidder og taler til en lampe og er bedste venner med en pude, mangler man sin grund til at leve, synes jeg. Der skal være andre mennesker omkring en, siger Anders Lund Madsen.

Showet 'Slut' har premiere 23. januar i København.