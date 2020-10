Den tidligere minister og medlem af Radikale Venstre Manu Sareen er fredag aften mødt op til andet program af 'Vild med dans' for at støtte sin gode ven skuespilleren Janus Nabil Bakrawi.

Her fortæller han, at han er ked af de ting, der kommet frem om sexisme og krænkelser i Radikale Venstre de seneste dage.

- Jeg har det rigtig dårligt, siger Manu Sareen til Ekstra Bladet.

- Jeg har det rigtig dårligt med det, gentager han.

Manu Sarren er dybt påvirket af krisen i Radikale Venstre. Foto: Jacob Ehrbahn/Polfoto

Sindssygt påvirket

Krisen i Radikale Venstre toppede, da Morten Østergaard onsdag måtte trække sig som politisk leder for partiet, da det kom frem, at det var ham, der har taget parti-kollegaen Lotte Rod på låret for ti år siden.

Siden er det kommet frem, at der har været flere klager over Østergaard de seneste år.

- Jeg er sindssygt påvirket af det. Jeg synes, det er synd, siger Manu Sarreen.

- Man ligger jo, som man har redt, det er klart, tilføjer han og fortsætter:

- Jeg synes, det er en mærkelig tid med mundbind, sexisme. Det hele er bare virkelig op og ned, og folk er berørte, siger Sareen.

- Kendte du til nogen af de sager, der er kommet frem nu?

- Nej, jeg har ikke været medlem i fem år, så jeg har ikke haft noget med det at gøre., fortæller han.