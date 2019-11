– Jeg har en alt for ung kæreste

Det har været en vild oplevelse for Andreas Bo pludselig at blive genkendt af de yngste via YouTube-serien 'GG Horsens'

– Hvordan har det været at være en del af ‘GG Horsens’?

– Det har sgu været sjovt og spændende. Særligt fordi jeg aldrig selv havde fundet på det. Serien er meget ungdommelig, og da jeg læste det, tænkte jeg nogle gange, at det var for meget. Men når jeg ser det, kan jeg godt forstå, hvorfor man har gjort, som man har.

– Hvad mener du?

– Jeg er jo en mand på 52 år, der har lavet underholdning til helt almindelige folk ude i stuerne. Når der så kommer en otteårig hen og genkender mig fra YouTube, er det vildt. Jeg har jo en al for ung kæreste med børn i den aldersgruppe, der også ser med, og man mærker virkelig, at det rammer her.

I serien ’GG Horsens’ spiller Andreas Bo skurk, og det nyder han! – At stå på to meters afstand og skælde Lars Hjortshøj ud, det er herligt, og jeg nyder det, siger han. Foto: Wasabi Film

Andreas Bo Pedersen 52 år.

Spiller rollen som Poulsen i ungdomsserien ‘GG Horsens’.

Fik sit gennembrud i ‘Live fra Bremen’.

Vandt i 2011 årets komiker-pris ved Zulu Comedy Galla.

Dannede tidligere par med bloggeren Mascha Vang.

– Serien handler om E-sport – hvad var dit kendskab til det?

– Jeg har opdraget rigtig mange børn, så det har været en fast indgroet ting i deres verden. Men jeg hader det. Om min søn har spillet Counter-Strike, ved jeg ikke, men jeg bliver så gal, når jeg får det joystick i hånden. Jeg kan aldrig få de åndssvage folk inde i skærmen til at gøre, hvad jeg vil have.

– Hvordan forberedte du dig til at spille Poulsen?

– Som skurken og det dumme svin har jeg overhovedet ikke haft brug for at forberede mig. At stå på to meters afstand og skælde en youtuber eller Lars Hjortshøj ud ... Det er herligt, og jeg nyder det. Der er selvfølgelig udtryk, jeg ikke kendte, men det er komedie, så min primære opgave har været at holde en stram figur.

Andreas Bo sammen med sin kæreste. Foto: Mogens Flindt

– Serien har fået en hård medfart af nogle anmeldere, hvorfor tror du?

– Jeg er efterhånden for gammel til at tage mig af den slags. Sidst, jeg lavede et show, spillede jeg et par kærlighedssange. Den ene anmelder skrev, at det var befriende at se mig alvorlig, en anden skrev, at det var forfærdeligt. Man kan aldrig gøre alle glade. Og undskyld mig – det er aldrig nogensinde anmeldere, der har forandret noget i verden.

– Hvad går du og laver for tiden?

– I efteråret 2020 har jeg et nyt onemanshow, men det skal allerede i møllen. Så producerer jeg ‘Krejlerkongen’ til TV2. Og så har jeg en fodboldklub, som jeg elsker og bruger alt for meget tid i. Men jeg er heldig, at det går fint.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tre jeg selv ka' li'



1. ‘Rejseholdet’



Foto: Claus Lunde/Ritzau Scanpix

– Jeg kunne huske sagerne fra aviserne, og så var de pludselig tegnet op. Det var også her, man skilte fårene fra bukkene, hvad angår skuespillere. Man opfandt moderne dansk tv-skuespil.

2. ‘Matador’



Foto: Rolf Konow

– I tv-historien er der aldrig så mange tilfældige parametre, der har stået så rigtigt som i ‘Matador’. Det er ulækkert godt skrevet. Virkelig genialt.

3. ‘Drengene fra Angora’

Foto: Agnete Schlichtkrull/DR

– Når Bobby Olsen skider i en swimmingpool, så griner jeg. De figurer, de lavede, er fucking kunst. Humoren er uforligneligt sjov.