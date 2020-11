- Jeg har fået en diagnose

Teitur Skoubo har altid haft svært ved at sidde stille og koncentrere sig. Nu har han fået et svar, der måske kan forklare hvorfor

Han har vundet 'Paradise Hotel', raget uklar med halvdelen af castet i 'Singletown', knust kvindehjerter i 'For lækker til love' og nu kan realitystjernen Teitur Skoubo føje en diagnose til listen, der måske forklarer det energiniveau, man ser ham have på skærmen.

Den muntre energibombe er nemlig blevet diagnosticeret med ADHD, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Jeg har lige været hos psykiateren, som sagde, der ikke var nogen tvivl, der var næsten alle tegn, siger Teitur Skoubo, der kalder besøget spontant.

- Det var meget spontant, men mange fra familien har det, så jeg tænker, det kunne være godt selv at blive testet.

Smidt på porten

Han erkender dog, at han længe har tænkt på, om han måske også kunne have ADHD, da han selv mener, at han har nogle vanskeligheder i dagligdagen.

- Jeg har meget svært ved at koncentrere mig, jeg kan for eksempel ikke koncentrere mig om at snakke lige nu, fordi min søster er kommet ind på værelset, griner han.

- Ej, jeg har tænkt på det i lang tid, og netop fordi jeg har meget svært ved at koncentrere mig, så vil jeg gerne prøve at gøre noget ved det. Jeg mister hurtigt fokus, og i skolen blev jeg altid smidt ud i klassen, fordi jeg ikke kunne opføre mig pænt, det viser sig, at der måske var en grund til det.

Tordner: - Jeg er ved at gå amok

Får medicin

Teitur Skoubo håber også, at diagnosen betyder, at han kan få hjælp, hvis han har brug for det, når han begynder at studere, og han har allerede fået medicin, han skal prøve, for at se om det kan hjælpe på koncentrationsbesværet.

- Hvordan har du det med, at du har fået en diagnose?

- Jeg har det fint nok, det giver mig svar på mange ting. Når jeg er ude, mister eller glemmer jeg tit mine nøgler, og jeg har svært ved at strukturere min dag. Det er åbenbart også et tegn, så det gør, at jeg forstår mig selv bedre, hvorfor jeg er, som jeg er. Jeg er altid meget flyvende og oppe at køre.

Det er slut: Kendispar går fra hinanden

Han håber, at medicinen nu kan gøre hverdagen nemmere.

- Mit fokus er lig med 0, lige pludselig tænker jeg på noget andet, og så er jeg væk, så nu prøver jeg det (medicinen, red.). Jeg har meget uro i kroppen og har svært ved at sidde stille, det har plaget mig i lang tid, det her kan måske hjælpe, slutter han.

