Orgasmer, stiv pik og sæd i ansigtet.

På bramfri dansk toner debattør Ekaterina Andersen frem på sociale medier med senest nyt inden for moderne feminisme.

’Stop med at fake orgasmer’.

Det er samtidig titlen på en kort videosnas produceret af TV2 Echo, hvor Ekaterina Andersen omgående forbyder kvinder at simulere klimaks.

Stor efterspørgsel

Ekaterina Andersen mener, at det penible emne er efterspurgt blandt unge kvinder.

- Hver gang jeg nævner det, får jeg et brag af breve fra unge piger, der siger: ’Ja, for fanden, skriv mere om det her’.

- Unge kvinder er trætte af at lande i denne her situation, når de træder ind i deres seksuelle liv og enten skal fake orgasmer eller bliver brandet som frigide, siger hun.

Du vil fortryde

Budskabet handler også om at give kvinder den mest intime del af seksualiteten tilbage – det, som det hele handler om, orgasmen.

Og vejen til frelse er simpel, bedyrer Ekaterina Andersen.

- Lad være med at fake orgasmer.

- Du kommer til at fortryde det, når du er 90, fordi du kunne være kommet så mange gange, siger hun.

Sæd i ansigtet

Ekaterina Andersen har gravet dybt i historien for at finde årsagen til de falske orgasmer.

Hun mener, at kvinder helt tilbage til oldtidens græske filosofer er blevet skildret og forstået som seksuelt hungrende væsener.

- Det hjælper ikke, at de fleste mænd oplever denne narrativ gennem pornografi, hvor kvinder bare ligger og venter på at blive penetreret og få sæd i ansigtet, siger hun.

Jeg beklager

For ikke at virke blot moraliserende indrømmer Ekaterina Andersen, at hun selv har faket masser af orgasmer.

Hun beklager det.

- Jeg føler ikke nogen skam i at erkende, at jeg også troede, at jeg skulle følge denne her narrativ om kvinden, der bare kommer.

- Jeg har faket masser af orgasmer. Det har jeg gjort som rigtig mange andre kvinder, og jeg beklager, at jeg har gjort det.

Ekaterina Andersen er klummeskribent for Ekstra Bladet og har allerede debatteret emnet her i Ekstra Bladets Opinionen.