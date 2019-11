Den danske stjerneskuespiller Nikolaj Coster-Waldau har de seneste år haft enorm succes i udlandet - blandt andet i kraft af sin rolle i hitserien 'Game of Thrones'.

Hans mange jobs i udlandet har gjort, at Coster-Waldau for et par måneder siden købte et luksuriøst hus i Los Angeles nær filmbyen Hollywood for at være tættere på sit arbejde i USA.

Den 49-årige stjerneskuespiller har dog endnu ikke skiftet Danmark permanent ud med USA, da familien stadig har deres primære hjem i Kongens Lyngby.

For tiden har Coster Waldau dog været mere hjemme i Danmark, end han plejer, da han blandt andet har været i fuld gang med optagelserne til den danske film 'Selvmordsturisten', som havde gallapremiere i Imperial i København tirsdag aften.

Her mødte Ekstra Bladet og resten af den fremmødte presse Nikolaj Coster-Waldau, der spiller hovedrollen Max, til en snak om filmen.

- Det er et tilfælde, at det er tre danske film, jeg har lavet i træk nu. Det er bare tre gode historier. Det, der tiltrak mig ved den her film, var, at den er anderledes. Jeg elsker mit arbejde, og man skal jo gøre det, man brænder for.

- Hvordan har det været at være mere hjemme på dansk grund, spørger en journalist fra Her&Nu?

- Jeg er hjemme lige i øjeblikket, og det er rart. Jeg er jo aldrig flyttet fra Danmark, så jeg har jo aldrig rigtig været væk, siger han med et grin.

- Hvad med dit hus i Los Angeles? Så er der en base, når der er nye projekt der?, spørger journalisten videre.

- Ja, noget i den stil. Tingene forandrer sig jo hele tiden - hvad man skal, og hvad man ikke skal. Nu har vi det, og det er meget godt. Jeg har ikke en pensionsordning, så det her er min pensionsordning, lyder det fra Coster-Waldau, inden han klart indikerer, at han ikke længere vil tale om sit privatliv.

- Skal vi snakke om filmen i stedet for mine huse?, griner han.

Nikolaj Coster Waldau havde taget sin kone, Nukaaka Coster-Waldau, samt datteren Fillippa og svigersøn med til filmpremiere. Foto: Jonas Olufson

Fornøjelse at filme

Ifølge Nikolaj Coster-Waldau har det været en stor fornøjelse at filme i Danmark igen, efter han har tilbragt mange timer i det store udland.

- Det har været fantastisk. Vi filmede også i Norge oppe på toppen af et bjerg, og så var vi i Berlin. 'Selvmordsturisten' er jo en film, der foregår i Danmark, men det var vigtigt for holdet, at det ikke føltes som om, det var et specifikt sted, så man kan ikke genkende noget direkte. Så vi har været mange forskellige steder. Det var en fantastisk tur, vi var på - meget krævende, men god, siger han og fortæller videre om, at det har været en hård film at optage.

- Hvis du ser filmen, så er Max med i hver scene, og han kommer ud for lidt af hvert. Vi filmede på et tidspunkt oppe i minus 25 grader ved en sø i Nordsverige, og det var sindssygt smukt, men man blev godt nok lidt koldt på fødderne.

- Hvad har været den sværeste scene?

- Der er noget, der foregår under vand, og jeg har haft et par dårlige oplevelser igennem årene med netop vand. Det er altid sådan noget med, at man skal være et par meter under vandet. Det er sådan lidt klaustrofobisk, fortæller han, inden han hurtigt fortsætter ind i salen for at se 'Selvmordsturisten' sammen med sin familie.