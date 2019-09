Jeg har ikke noget hjem

Andreas Bo må bede kæresten hjælp, når han vil have tag over hovedet, imens han venter på, at deres store byggeprojekt bliver færdigt

52-årige Andreas Bo var i hopla, da han torsdag aften gæstede Zulu Comedy Galla.

Her havde han sin 34-årige kæreste, Katrine Wadil, under armen, imens han gav en status på det byggehelvede, som parret befinder sig i. Entertaineren fortalte i april til Se og Hør, at parret havde investeret i en byggegrund på Strøby Ladeplads ved Køge Bugt.

Andreas Bo kunne dengang fortælle til ugebladet, at han bor i en campingvogn, imens husbyggeriet står på, men da Ekstra Bladet mødte entertaineren, kunne han fortælle, at campingvognen var taget fra ham.

- Campingvognen er smidt væk, fordi håndværkerne skulle bruge en ordentlig skurvogn til at spise deres frokostmadpakker i, og så var der ikke plads til campingvognen. Vi har måttet krybe i hi hos dels Katrine og lidt forskellige andre steder. Der bliver stadigvæk bygget, og det bliver færdigt på et eller andet tidspunkt, siger 52-årige Andreas Bo.

Han fortæller, at det mest er ham, der står med bekymringerne.

- Katrine har en lejlighed, og den er ikke sagt op. Jeg er ikke rigtig flyttet ind hos Katrine, og jeg har heller ikke rigtig noget hjem, så det er mig, der er husvild. Nogle gange lukker hun mig ind, og andre gange siger hun 'ved du hvad, Andreas. Jeg kan mærke, at vi har været for meget sammen'.

Andreas Bo med sin kæreste Katrine Wadil. Foto: Mogens Flindt

Ramt af uheld

Parret har valgt at gå udenom de klassiske husbyggeselskaber og stå for projektet selv.

- Det er derfor, det er så kompliceret. Det er ligesom en 'custommade' motorcykel, så det bliver helt, som vi gerne vil have det fra bunden af, og det gør det lidt langsommeligt og besværligt. Og så har der bare været nogle uheld, siger Andreas Bo.

Han fortæller, at parret er en måned inde i selve byggeriet, men at der er opstået 'en forhindring', der gør, at det er sat i stå i den kommende måneds tid. Hvad forhindringen består i, ønsker han ikke at oplyse.

- Det er noget personligt, det var faktisk en af håndværkerne. En tragisk historie, og det har vi været ramt meget af, men det må man respektere. Man kan ikke sætte sig over sygdom og ulykker.

Vil gerne giftes

Det er godt et år siden, at Andreas Bo og Katrine Wadil stod frem sammen på den røde løber. I weekenden blev både Lasse Rimmer og Thomas Hartmann gift, men parret er endnu ikke nået så langt, at de går med gifteplaner. Først skal de have et fælles tag over hovedet, som de håber at få i 2020.

- Jeg vil meget gerne giftes med Katrine, og jeg tror, at hun gerne vil giftes med mig. Men hun vil gerne giftes på en strand nede sydpå - kun sammen med vores børn. Det eneste, hun har sagt, det er, at kjolen skal være dyrere end, hvad et bryllup herhjemme ville koste. Og det respekterer jeg fuldt ud, for jeg er meget forelsket i hende, og hun er meget, meget sød og dejlig, siger Andreas Bo med et glimt i øjet.

Zulu Comedy Galla vises på TV2 ZULU søndag klokken 21.00.