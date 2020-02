Jeg har ingen grænser

Camilla Thoby fra dette års 'Ex on the Beach' har ingen grænser, når det gælder samtaleemnet sex

For 24-årige Camilla Thoby er sex ikke et tabubelagt samtaleemne, og for hende er det vigtigt at kunne sige lige, hvad hun har lyst til.

Camilla Thoby er en del af dette års startcast i fjerde sæson af 'Ex on the Beach', og da Ekstra Bladet møder hende på den røde løber til forpremieren, lægger hun ikke skjul på, at hun er en bramfri person, der kommer til at lave lidt ballade inde i villaen.

- Jeg tør lidt for meget. Jeg har ikke nogen grænser eller noget filter, når jeg snakker. Derfor kommer man også til at høre mig snakke meget om pik og patter, siger Camilla Thoby.

Vender tilbage til skærmen: - Det var forfærdeligt

- Det er sådan jeg er. Det er sådan jeg er vokset op, fortsætter hun.

Selvom sex er et yndlings samtaleemne for Camilla, betyder det nødvendigvis ikke, at hun selv har sex med mange.

- Jeg bliver nemt og hurtigt misforstået. Fordi jeg snakker meget om sex, betyder det ikke, at jeg ligger og hugger til højre og venstre. Folk misforstår tit balladen og generaliserer ofte, siger Camilla Thoby.

Camilla og Mikkel til forpremieren til 'Ex on the Beach'. Foto: Linda Johansen.

Camilla er godt klar over, at hun ofte fremstår meget frembrusende, og at mange derfor har delte meninger omkring hende. Men det bekymrer hende ikke.

- Jeg kan ikke bruge andres meninger til noget, fordi jeg ved selv, hvad jeg står for. Jeg vil ikke ændre mig eller skrue for min personlighed, fordi nogle synes, jeg er lidt for meget, siger Camilla Thoby og fortsætter:

- Min familie støtter mig 100 procent, og min far siger, at det er god marketing.

Du kan møde Camilla og de andre singler, når fjerde sæson af 'Ex on the Beach' ruller for skærmen på Kanal 4 og streamingtjenesten Dplay 1 marts.