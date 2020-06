19-årige Sarah Dohn vandt masser af fans, da hun deltog i den seneste sæson af 'Paradise Hotel'.

Her var hun med sit naturlige ydre et skønt bidrag til et program, der ofte er kendetegnet ved store muskler, store bryster og opstrammet hud.

Men nu løfter Sarah Dohn sløret for, at også hun overvejer at lægge sig under kniven for at få lavet større bryster. Det sker i et opslag på Instagram, der siden er blevet slettet, hvor hun efterspørger folks tanker og erfaringer.

Se også: 'Paradise'-vinder åbner op: Fik abort som 17-årig

Over for Ekstra Bladet fortæller den unge realitydeltager, at hun længe har overvejet at få lavet større bryster, og at deres nuværende størrelse påvirker hende i voldsom grad.

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg har overvejet det i rigtig mange år, men det er ikke sådan, at det nødvendigvis bliver lige nu, siger Sarah Dohn.

Sarah Dohn nåede hele vejen til finalen i 'Paradise Hotel'. Undervejs var hun partner med Türker Alici, men endte slutteligt i troskabstest med Jonas Ptak, der smed kuglen på 200.000 kroner. Foto: Nent Group

Undgår stranden

Hun åbner op og fortæller, hvordan hendes bryster længe har påvirket hende negativt, og at hun underlægger sig selv sociale restriktioner på grund af dem.

- Som det er nu, går jeg ikke i nedringet tøj, jeg går ikke på stranden eller i svømmehallen. Jeg er træt af det. Jeg er træt af, at jeg ikke kan være glad for den, jeg er, og det jeg har at byde på, forklarer hun og fortsætter:

- Jeg opfordrer ikke andre til at få lavet bryster, det handler om, at jeg ikke er glad, som det er nu. Det påvirker mig ekstremt meget. Når jeg er sammen med fyre, tager jeg aldrig bh eller trøje af. Jeg har gjort det én gang foran min ekskæreste, og det er dét. Jeg har også tit undskyldt på forhånd, hvis jeg har været sammen med fyre, fordi jeg ikke har de største bryster. Det er jeg træt af, siger hun.

Sarah Dohn kan ikke forklare, hvorfor hun har det sådan. Det har hun bare.

- Det påvirker mig hver dag, at jeg ikke er glad for, hvordan jeg ser ud. Jeg er egentlig ligeglad med, hvad andre tænker om mig, jeg vil bare gerne selv være glad og tilfreds.

Sarah Dohn da hun deltog i 'Paradise Hotel', der blev vist i år. Foto: Janus Nielsen/Nent Group

Vil ikke fortryde

Flere realitydeltagere har fået lavet større numser. Det ønsker hun ikke, den eneste grund til at hun ønsker at operere sig til større bryster er, at hun ikke selv kan ændre på det.

- Hvis jeg kunne træne mine bryster større, ville jeg gøre det. Røven kan jeg jo selv gøre noget ved, men sådan er det ikke med brysterne. Jeg kan simpelthen spise og spise og spise, og der sker ikke en dyt.

- Du er kun 19 år. Frygter du ikke, at du vil fortryde et indgreb?

- Man kan fortryde, ja, men jeg ved med mig selv, at det vil jeg ikke gøre. Det har plaget mig i så mange år, og det ved jeg med sikkerhed ikke vil ændre sig, siger Sarah Dohn, der ikke mener, det vil give mening for hende at vente til hun bliver lidt ældre, hvis hun vælger at få det gjort.

- Rigtig mange har skrevet og spurgt, hvorfor jeg ikke venter, til jeg har fået børn, men når jeg skal have børn, har jeg forhåbentlig en mand og skal ikke ud og score. Det er nu, jeg gerne vil se pæn ud og gå i tøj, jeg føler mig tilpas i.

Snød partneren i 'Paradise': Sådan skal pengene bruges

Sarah Dohn understreger, at hun endnu ikke har truffet beslutning om, hvorvidt hun vil gøre noget ved det, men hun frygter at blive sat i bås, hvis hun gør.

- Man bliver let sat i bås som realitydeltager af folk, der siger, man kun får det lavet, fordi man har været med i et realityprogram, men det er overhovedet ikke derfor. Hvis jeg ikke havde været med, havde jeg haft det på samme måde, understreger hun.

Sarah Dohn elsker tatoveringer og fik i sidste måned lavet hele otte på samme dag. Se dem herunder (+):

Se billederne: Realitybabe amok i tatoveringer