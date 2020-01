- Jeg insisterede på at være nøgen

Slottet, hvor den mægtige og berygtede grev Dracula bor, er en mørk og skummel labyrint med snoede vindeltrapper og dunkle afkroge.

Det var dermed lokationen, som Claes Bang gik på arbejde på under optagelserne til Netflix-serien 'Dracula', hvor den danske skuespiller spiller hovedrollen som den ikoniske, blodsugende vampyr.

Størstedelen af optagelserne foregik på et gotisk slot i Slovakiet, og rollen trak til tider store veksler på Claes Bang.

Optagelserne krævede både mange timer i sminkerummet og kolde nætter uden en trevl på kroppen. I første afsnit af serien, der lørdag havde premiere på Netflix, kan den danske skuespiller blandt andet ses i en meget lang nøgenscene.

Se Claes Bangs vilde forvandling

Claes Bang har fået stor ros for rollen af anmeldere verden over . Foto: Linda Johansen

I scenen ankommer Dracula til et nonnekloster forklædt som en ulv. Pludselig kan man se, at maven på ulven åbner sig, og Claes Bang træder i rollen som Dracula ud af maven i krampagtige bevægelser, mens han er nøgen og smurt ind i slim og blod.

- Det var vådt og koldt, fortæller Claes Bang, da temperaturen i Slovakiet i starten af marts kan bevæge sig ned til minusgrader.

- Dracula er lige kommet ud af en ulv, han har ikke underbukser eller sko på. Jeg synes, det fungerer ret godt, at man kan se, at han er nøgen som et vildt dyr, siger Claes Bang.

Insisterede på at være nøgen

Den danske skuespiller havde på forhånd læst i manuskriptet, at han skulle være nøgen, men det var ikke påkrævet, at han skulle være det hele tiden.

Men det ville Claes Bang gerne.

- Det var mig, der insisterede på, at vi skulle lave scenen uden tøj, fordi det kom til at se federe ud, at vi kunne få billeder, hvor han står i bar røv, siger han.

Claes Bang har ingen betænkeligheder ved at optræde afklædt. Det har han gjort før på teater, og derfor rører det ham ikke at have et helt filmhold som tilskuere.

- De har vel set noget, der er værre, bedre eller sjovere, joker den 52-årige skuespiller.

- I den konkrete scene var det vigtigt, at det blev uden tøj, så det dyriske kunne komme frem. Det bliver besværligt med tøj på, så det er bedre at have den frihed, hvor vi bare tager alt tøjet af, siger han.

'Man bliver sindssyg'

Det var ikke kun kulde og nøgenhed, der prægede optagelserne.

Claes Bang var ofte på settet i mange timer hver dag, og han brugte især lang tid i sminkerummet, da han til første afsnit skulle sminkes som en gammel, skummel og slidt udgave af Dracula.

Han fik så tykt et lag makeup på, at det var svært at skimte hans ansigtstræk bag sminken.

Han stod op klokken to om natten, blev hentet klokken tre, kørt til settet og sad derefter fire timer i sminken, før der skulle optages i 11 timer.

- Jeg har ikke prøvet noget lignende før. Hvis man skal gøre det mange dage i træk, bliver man sindssyg, fordi det tager så lang tid, siger Claes Bang.

'Dracula' kan ses på streamingtjenesten Netflix. Serien er i tre afsnit, der hver har spillefilmslængde.

