Elvira Pitzner har i de seneste uger delt ud af sit liv i Dplay-serien 'Bare Elvira', hvor seerne kan få et ærligt indblik i, hvem hun er.

I flere år har tv-seerne også haft mulighed for at følge hende på de sociale medier og i tv-serien 'Diamantfamilien', hvor man har kunnet se det luksuriøse liv, hende og familien lever.

Selv mener Elvira Pitzner ikke, at hun har fået noget foræret, selvom hun kommer fra en familie, der har mange penge.

Se også: Vil gerne være ung mor

Det mener andre dog, og hun er træt af at blive mødt af de fordomme om, at hun har fået ting og penge foræret. Det fortæller hun i det nyeste afsnit af 'Bare Elvira'.

- Der er mange, der har fordomme og siger: 'Elvira, du har sikkert bare fået pengene af din mor', 'har du ikke arvet dem?' og hvad ved jeg - og alle mulige ting, der bare ikke passer på nogen måde. Altså, jeg har ingen opsparing. Den opsparing, jeg har, er en, jeg har lavet til mig selv. Men det er der mange, der bare ikke tror, fortæller hun i afsnittet.

Elvira Pitzner vil skabe sig et godt liv med en fast indtægt. Foto: Per Arnesen/Discovery Networks Danmark.

Se også: - Jeg er ikke bare en dum blondine

Hun mener selv, at hun er ret 'entrepreneurisk', som hun udtrykker det, og hun kæmper for at skabe sig et godt liv og en fast indtægt.

- Jeg har ikke en fast løn, der kommer ind hver måned, hvilket godt kan være ubehageligt at leve på den måde, siger hun og fortæller, at hun nu vil finde på en masterplan.

- Jeg vil bare i gang med at lave penge og bygge mit eget liv og imperie op. Jeg kæmper for at overleve, og det er hårdt. Det synes jeg. Det er dyrt at leve. Er vi enige? siger hun.

Du kan se klippet i videoen over artiklen, mens du kan se 'Bare Elvira' på Dplay.