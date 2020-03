- Jeg kan godt lide at spille et dumt svin

Skuespilleren Peter Mygind fortæller nu om, hvordan det har været at medvirke i TV2 Charlie-serien 'Sommerdahl', hvor han spiller titelrollen Dan Sommerdahl.

Se også: Mygind i stor sorg: Far indlagt med alvorlig sygdom

- Hvordan har det været at lave ’Sommerdahl’?

- En fantastisk oplevelse. Der blev sat et godt hold, og alle har været på. Dejligt for mig at være tilbage i en bærende rolle, også fordi det giver et ansvar for arbejdsklimaet. Jeg går gerne forrest og viser, hvordan jeg vil have, at stemningen skal være.

- Det har også været fedt at optage i smukke Helsingør. Der er godt nok lidt mange, der dør. Men bare rolig, Dan Sommerdahl skal nok løse sagerne.

- Hvordan har det været at spille Dan Sommerdahl?

- Rollen var nem at glide ind i, fordi jeg forstår ham. For Dan tæller kun én ting, nemlig at opklare mordsager. Han har slet ikke føling med dem omkring sig.

- Jeg bruger selv meget energi på, hvordan andre har det. Derfor er det sjovt at spille modsætningen. Som min rolle som Michael Laugesen i ’Borgen’, et rigtig dumt svin. Det er Dan dog ikke. Han lever bare med skyklapper på og tror, at alt er godt. Lige indtil hans kone smider bomben.

Peter Mygind sammen med sin kone Lise Mühlhausen. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix

- Har du selv haft skyklapper på?

- Ja, det har jeg. Min kone, Lise, og jeg fik børn ret tidligt, og jeg havde fuld fart på med Score-Kaj, ’Riget’, ’Taxa’ og forestillinger på Betty Nansen og Det Kongelige Teater. Vi var virkelig pressede, og jeg var sikker på, at Lise ville gå fra mig, hvis det fortsatte sådan.

- Men det gjorde hun ikke, hvorfor tror du?

- Jeg så det komme. Modsat Dan. Så da jeg skulle i gang med dogmefilmen ’Et rigtigt menneske’, var mit krav, at jeg kunne gå hver dag kl. 15.30 for at hente børn. Producenten var i chok. Men Lise er der stadig. Tror godt, hun kan se, at jeg prøver og ikke kun har hovedet oppe i egen røv og karriere.

Se også: Skuespillers far død af coronavirus: 'Det her er den hårde virkelighed'

Foto: Linda Johansen

Peter Mygind 56 år.

Uddannet fra Statens Teaterskole i 1992.

Er gift med Lise Mühlhausen og har to børn.

Kendt fra et utal af danske film og serier som ’Riget’, ’Taxa’, ’Nikolaj og Julie’ og ’Borgen’.

Spiller politi-efterforskeren Dan Sommerdahl i TV2 Charlies serie ’Sommerdahl’.

Serien løber over otte afsnit med inspiration fra bøgerne om ’den skaldede detektiv’ af Anna Grue.

- Sidste år tog din karriere et nyt sving med en rolle i stjernebesatte ’Last Christmas’. Hvordan var det?

- Jeg skulle filme i fire uger i London, og jeg helt var sikker på, at ingen gad hilse på mig. Men første dag kom Oscar-vinder Emma Thompson farende og omfavnede mig. Jeg var blæst bagover. Alle var bare så søde. En uforglemmelig oplevelse.

- Hvad så nu, drømmer du om Hollywood?

- Jeg er bestemt åben for mere, selv om jeg lige har takket nej til to produktioner i udlandet. De næste syv måneder skal jeg arbejde på to nye danske serier, som stadig er tys-tys. Det passer mig fint, så kan jeg sove hjemme hos min familie.

’Sommerdahl’ kan ses hver søndag klokken 20.50 på TV2 Charlie.

Se også: Nyder singlelivet: Har det vidunderligt uden en mand

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tre jeg selv ka' li'



1. ’Een gang strømer ...’



Foto: DR

- Den første serie, jeg blev revet med af.

2. ’Riget’



Foto: Henrik Dithmer/DR

- Uhyggelig, alvorlig, absurd syret og sjov. Har sat sine spor, især på Riget.

3. ’Borgen’



Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix

- Vildt seværdig. Den kom til at følges godt med virkeligheden.

Se også: - Jeg så ung ud meget længe