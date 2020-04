Sidse Babett Knudsen spiller hovedrollen i den nye film 'Undtagelsen', der har fokus på voksenmobning. Et emne, der ligger skuespillerinden nært, da hun selv har oplevet episoder med mobning både som barn og voksen.

Derfor har den 51-årige skuespillerinde taget en beslutning om, at hun ikke vil være den, der mobber, fortæller hun i et interview til Alt for damerne.

”(...) Og når jeg siger, at det er en beslutning, jeg har taget, så er det fordi, jeg kan sagtens være ondskabsfuld. Skarp. Jeg er også god til at spille virkelig stride bananer. Jeg har det helt klart i mig. Så hvis jeg ikke vil se mig selv sådan – og det har jeg ikke lyst til – så skal jeg gøre mig umage. Og faktisk er jeg ikke sådan mere. Jeg synes ikke, at jeg er en strid banan mere. Men jeg har virkelig haft potentiale for at være en rigtig led satan, fortæller Sidse Babett Knudsen til Alt for damerne.

Som ung gik Sidse Babett Knudsen på teaterskole i Frankrig, og her oplevede hun selv voksenmobning på tæt hånd, da hun var eneste på skolen, der var udlænding.

Derudover kom hun også til at kysse på en forkert person, der resulterede i, at alle vendte sig imod hende.

Sidste Babett Knudsen måtte rejse hjem til Danmark i en periode, hvor hun måtte gå til psykolog, der gav hende nogle redskaber til at sætte grænser.

Da hun rejste tilbage til Frankrig og teaterskolen, kunne hun se, at hendes medstuderende stod på den anden side af det skjold, hun havde sat op for at beskytte sig selv mod mobningen.

Det var her, at hun besluttede sig for, at hun ikke ville stå på den side, hvor man kaster med mudder, fortæller Sidse Babett Knudsen til Alt for damerne.

Filmen 'Undtagelsen', der er baseret på Christian Jungersens bestseller, skulle have haft premiere 30. april. Premieren er dog udskudt grundet corona-krisen.