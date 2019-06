Nikolaj Lie Kaas, Rasmus Bjerg og Nicolas Bro er nogle af de store kanoner i dansk film, som Jes Dorph-Petersen kan ses på plakaten sammen med til efteråret, når filmen 'Kollision' får premiere.

Det er - igen - en mindre rolle som nyhedsoplæser, Jes Dorph-Petersen har fået, men han synes, det er hamrende fedt.

Foto: Anthon Unger

- Jeg er med i fire eller fem scener i filmen, men jeg kan altså godt blive starstruck - sådan Jes Dorph 15 år, når jeg ser mit navn sammen med Kaas og Bjerg og sådan nogle dygtige folk, siger den 60-årige tv-vært til Ekstra Bladet.

- Det er ren pral, når jeg lægger sådan noget ud. Jes 15 år, siger han.

Han har tidligere medvirket i en lignende rolle i adskillige film, og skuespillet ligger slet ikke så fjernt fra hans job som tv-vært, mener Jes Dorph-Petersen.

- Det er jo også en slags rolle, jeg spiller, når jeg laver tv. Og rollen i 'Kollision' som nyhedsoplæser har jeg jo også en del års erfaring med, siger han.

Se også: Sådan har du aldrig set Jes Dorph før: - Hvad fanden har jeg rodet mig ud i?

Jes Dorph-Petersen har prøvet kræfter med en større og anden rolle. Sidste sommer spillede han en homoseksuel campingpladsejer i et pilot-afsnit af tv-serien 'På Kanten'.

- Jeg er godt klar over, at jeg sidder yderst på bænken, når det kommer til skuespil, siger Jes Dorph-Petersen.

- Det er sjovt og jeg synes faktisk, at resultatet blev fint. Jeg kunne godt hutle mig igennem, men jeg erkender, at der er et stykke op til Rasmus Bjergs niveau, griner han.

Skulle der komme bud efter Jes Dorph-Petersen til en rigtig rolle, er han frisk.

- Jeg er nået en alder, hvor jeg synes, at det er sjovt at prøve alt muligt, mens jeg kan. Det er skægt at blive udfordret, siger tv-værten, der ud over at byde velkommen til 'Go' Aften Danmark' på TV2 også hygger sig med at indtale lydbøger.

- Det er dejligt at lave noget forskelligt, så der ikke går for meget rutine og autopilot i den, siger han.

Se også: Jes Dorph: Bange for at blive afsløret

'Kollision' har premiere til efteråret.