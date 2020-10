Der var ellers ingen tvivl om, at den danske tv-serie 'Strisser på Samsø' var en kæmpe seer-succes, da den ramte de danske stuer i 1997.

Men det var altså slet ikke alle, der var vilde med serien.

En af hovedrollerne, Andrea Vagn Jensen, har aldrig set alle afsnit af den populære serie - simpelthen fordi hun var utilfreds med sin egen præstation.

Det fortæller hun i et interview med Alt for damerne.

- Dengang var der jo ikke ret mange serier, så alle så den. Det var heftigt, og jeg kunne ikke engang få mig selv til at se den – jeg har faktisk stadig ikke set alle afsnittene. Jeg er enormt selvkritisk, og jeg var ikke tilfreds med det, jeg lavede. Jeg syntes, det var en lorterolle, og jeg spillede ad helvede til, så jeg var bestemt ikke sådan selvfed omkring 'Strisser på Samsø'.

Til Ekstra Bladet fortæller Andrea Vagn Jensen, at hun intet har imod serien som helhed, men at hun da nåede at få et anstrengt forhold til sin rolle.

- Jeg synes godt nok, at hun var irriterende, jeg kunne ikke holde det ud, lyder det fra skuespilleren med et grin.

Ville ikke genkendes

Rollen som Ulla gjorde faktisk, at Andrea Vagn Jensen i en periode ikke kunne overskue at gå på gaden, fordi hun ikke vidste, om folk smilede til hende, fordi hun havde været med i serien.

- Det var jo ret massivt. Fra den ene dag til den anden blev jeg denne her folkekære skuespiller, det havde jeg ikke forventet. Jeg troede, at serien ville drukne, der var så meget på det tidspunkt.

Hun endte med at farve sit hår mørkt, så hun ikke kunne genkendes.

I dag har Andrea det dog langt bedre med sin egen præstation.

- Jeg er jo også blev dygtigere til det, jeg laver. Jeg vil dog hellere være selvkritisk end selvfed.

Andrea Vagn Jensen er aktuel i rollen som Marjorie Houseman i 'Dirty Dancing' i Aarhus fra 23. oktober.