- Hvordan har det været at lave ’Sommerdahl’?

- Sjovt og spændende. Stemningen og kontakten mellem os skuespillere var vildt god. Det var en rigtig god oplevelse.

- Hvordan var det at optage i Helsingør?

- Der var noget særligt over at køre til Helsingør hver morgen. Lidt som at køre op til en anden verden. Tit bliver man hentet, men jeg kørte selv. Nogle gange satte jeg en playliste på, som var tilpasset stemningen og de scener jeg skulle spille. Jeg kendte ikke Helsingør så godt, men der er jo latterligt smukt. De havde fundet nogle vilde steder at optage.

- Hvordan har det været at spille Marianne Sommerdahl?

- Det var fedt for mig med en rigtig voksenrolle. Jeg så ung ud meget længe og har spillet mange ungpige-dilemmaer. Her er jeg en voksen dame med et voksent barn. Det er mere i øjenhøjde med de dilemmaer, der er i mit eget og mine venners liv.

- Hvad var mest interessant ved rollen?

- Jeg kan godt lide at spille de skrøbelige karakterer, og Marianne har en indre kamp mellem følelser og fornuft. Hun vil lidt det hele og tør ikke rigtig tage nogen beslutning i forhold til sit liv og ægteskab med Dan. Hendes tvivl er et sjovt vakuum at spille i.

- Ja, din karakter havner i et trekantsdrama. Er det noget, du selv kender til?

- Ikke personligt. Men jeg kan sagtens relatere til karakteren. At hun har taget et valg, giftet sig og fået børn med en mand, men at der samtidig er en gammel flamme, der ikke er brændt helt ud. Der er jo mange mulige liv derude, og der sker noget interessant, når tingene pludselig bliver kastet op i luften.

- Er der ting ved optagelserne, du særligt husker?

- Marianne og Dans fælles hund er et godt samlingspunkt i historien og en snor mellem de to. Men den hund var bare et levende helvede at arbejde med. Vi havde konstant pølser i hænderne for at få den til at lystre. I en scene sidder jeg og græder på stranden. Dan sender hunden hen for at trøste mig, men den løber bare ud og bader. jeg tror, den hund mest var castet på ’cuteness’.

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Laura Drasbæk 45 år.

Uddannet fra Skuespillerskolen ved Aarhus Teater i 2001.

Bedst kendt fra ’Pusher’, ’Rejseholdet’, ’Anna Pihl’, ’Lærkevej’ og ’Forbrydelsen’.

Spiller kriminaltekniker Marianne Sommerdahl i TV2 Charlies serie ’Sommerdahl’. Serien løber over otte afsnit med inspiration fra Anna Grues bøger om ’Den skaldede detektiv’.

- Hvilke planer har du så nu?

Jeg har faktisk lige startet min egen keramikkælder på Nørrebro i København. Mit håb er, at jeg med tiden kan leve så godt af det, at jeg selv kan vælge, hvilke roller jeg siger ja til.

- Ville en serie som ’Sommerdahl’ så være noget, du sagde ja til?

- Helt sikkert. Vi har lavet otte afsnit, som tidsmæssigt svarer til fire-fem spillefilm. Det giver tid til at lave detaljescener, og du får mulighed for at grave dybere ned i karaktererne og relationerne. Som skuespiller er det bare rigtig spændende.

’Sommerdahl’ kan ses på TV2 Charlie søndag klokken 20.50 og på TV2 Play.

Tre jeg selv ka’ li’



1. ’Matador’



– Den holder stadig. Simpelt skrevet, men med stor dybde. Historisk og spændende.



2. ’Arvingerne’



– Interessante problemstillinger. Komplekse karakterer og rigtig godt skuespil.



3. ’Drengene fra Angora’



– De er så præcise i rollerne, og så er det bare for evigt sjovt.

