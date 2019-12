- Jeg skal drikke ustyrlige mængder gløgg!

- Hvordan har det været at lave ’Det store eksperiment’?

- Det har været sjovt. Jeg har ikke lavet børne-tv i lang tid, så derfor har det også været enormt rart. Man kan give den mere gas og gakke ud. Og så er hele projektet sådan lidt gammeldags DR-børne-tv, hvor børnene også lærer, uden de opdager det. Et afsnit kan være en kedelig fysiktime, hvor vi skal gøre det interessant og sjovt. Det har været fedt at lege med.

- Hvorfor sagde du ja til rollen?

- Jeg var selvfølgelig lidt starstruck over at skulle spille sammen med Røde (Kurt Ravn, red.) fra ’Matador’. Han er for vild. Og så var det et fint, komprimeret projekt, hvor der ikke var flere sæsoner. Dramatik er sjovt at lave, og man kan godt lave en julekalender, selvom man ikke er den største skuespiller.

Foto: Discovery Networks

Jacob Riising 41 år.

Spiller sig selv i Viaplays julekalender ’Det store eksperiment’.

Særlig kendt som tv-vært i en lang række børneudsendelser på DR.

Også kendt som forfatter.

- Hvordan var din forberedelse?

- Jeg havde ikke en karakter som sådan, men var mere en, der var sammen med børnene. På den måde har jeg ikke skullet sidde og læse manus i timevis. Jeg var heldigvis også stærk i mange af de ting, som eksperimenterne i julekalenderen handlede om. Så det gik, selvom jeg pjækkede utrolig meget i fysik.

- Serien sætter fokus på global opvarmning – gider børn virkelig det?

- Temaet er der, ja, men det er ikke, så man får dårlig samvittighed over at spise flæskesteg juleaften. Det er mere løst og ligger hen over serien. Man kan sagtens købe store, fede julegaver og samtidig se ’Det store eksperiment’.

- Er der noget specielt over at lave en julekalender?

- Jeg har aldrig lavet en julekalender, kun juleshows, så det har været sjovt for mig. Der er lidt ærefrygt over det. En julekalender kan noget specielt. Også selvom vores ikke var vanvittig julet, den er uden halm og nissehuer.

I sin tid på DR lavede Jacob Riising bl.a. serien ’På rejse med Riising og mor’, hvor han rejste kloden tynd og tog mod forskellige udfordringer sammen med ... sin mor. Foto: Mastiff/AS

- Hvad skal du selv lave til jul?

- Jeg er i fuld gang med ’Riising Late Night’ på Kanal 5, og bagefter skal jeg holde juleferie. Jeg har hele december fri, hvilket jeg aldrig har prøvet før. Så jeg har god tid til at gå til julefrokoster. Og så skal jeg drikke ustyrlige mængder gløgg.

- Hvad med efter?

- Jeg ved det ikke endnu. Der er lidt forskellige ting i spil, men jeg har ingen faste planer. Jeg er stadig ny i freelance-tilværelsen, men jeg er ikke stresset. Jeg skriver bøger ved siden af at lave tv, så jeg kan spille på flere heste. Det er mere lyst-agtigt nu, og det skal man udnytte. Det er en megaglæde.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tre jeg selv ka’ li’



1. ’Fred til Lands’

Foto: DR

– Den var spændende, og rent visuelt var den pæn. Fedt, lidt mystisk univers.

Foto: Mike Kollöffel/DR

– Jeg var ret fascineret over, at man lavede et politisk univers. Det var enormt fedt og gav et spændende indblik i politiske dilemmaer. Og så var karaktererne pissegode og godt spillet.

3. ’Herrens veje’

Foto: Tine Harden/DR

– De spillede helt sindssygt. Lars Mikkelsen var vanvittig. Igen temaet. Det var enormt fint sat op.