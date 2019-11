Jeg skød med det våben der dræbte mine kammerater

Realitystjernen Philip May var 20 år, da han mistede to af sine kammerater i en mortérulykke, og han fejrede sin 21 års fødselsdag i Afghanistan, hvor han mistede yderligere tre kammerater.

Traumet har præget ham lige siden, men først for et år siden var han klar til at modtage traumebehandlinger hos Forsvarets psykologer. Det fortalte han i denne uges 'Til middag hos', og da han gæstede Ekstra Bladet åbnede han endnu mere om sine oplevelser i Afghanistan.

- Det er jo ikke rigtig noget, jeg har lukket særligt mange mennesker ind i, men det var noget, jeg følte var på tide at gøre, fordi det er noget, der fylder en stor del af mig. Det er jo også svært for mig altid at være den glade og blive sat ind i den bås. Jeg skal sgu altid få folk til at smile, ik, og være helt heroppe, for det er sådan, folk kender mig. Det er godt også at vise en anden side engang imellem, siger Philip May i videoen over artiklen.

Trænet til krig

Her fortæller han, hvordan oplevelserne i Afghanistan har været med til at forme hans liv på godt og ondt. Det gør, at han har lært at værdsætte de små ting i livet, men han døjer også stadig af efterveerne fra at være udsendt i så ung en alder.

- Vi var trænet til at komme i krig, og det er måske lidt et tabu blandt 20-årige drenge, hvad man har oppe i hovedet, og om man har det godt. Det er noget, man skubber væk, fordi man skal være en mand. Man skal være stor og stærk, for nu skal man ned i krig, siger han og fortsætter:

- På en eller anden måde tror jeg, at man laver en forsvarsmekanisme, og når man gør det, får man det ikke bearbejdet, og så kommer det frem, når du mindst vil have det, og så rammer det rigtig hårdt.

Philip May har på egen krop oplevet, hvad det vil sige at være i krig. Foto: Bjørn Jakobsen/Nent Group

Sprang i luften

Han mistede som nævnt to af sine kammerater i en mortérulykke forud for udsendelsen, og det skabte en angst i den i dag 30-årige Philip Mays krop, når han skulle udføre sit job i Afghanistan.

- Jeg var mortér, så jeg skød med mortér. Jeg skød med det våben, som jeg mistede to af mine kammerater til. Det var også det, som min stress meget gik på, at jeg var bange, hver gang jeg skulle skyde med det våben, for sidste gang jeg så nogen skyde, der sprang lortet i luften. Det var min stress og opgave derude: at være support for de tropper, der var ude og gå patrulje.

Philip May har brugt mange timer sammen med Forsvarets psykologer på at bearbejde sine oplevelser, og han roser Forsvaret for at reagere hurtigt, da han var klar til at bede om hjælp. Han beskriver livet, som udsendt i krig som en følelse, der rammer hurtigt og rigtig hårdt.

- Jeg kan huske første dag, vi var dernede, der sad vi i vores Piranhas, som er et køretøj, og der var nogen fra holdet før os, som kørte på en IED(vejsidebombe, red.), hvor de sprang i luften. Så der sidder du i en lille kampvogn og tænker: 'Nu er det nu. Nu er du i krig og kan køre på. Det er ét sekund, hvis du kører forkert' - og så begynder det bare. Det er underligt at sige, men pludselig er det hverdag, at du bliver beskudt og sådan noget, siger han.

Hør meget mere til Philip Mays oplevelser i krig i videoen over artiklen, hvor han fortæller om de traumebehandlinger han gennemgår, og hvordan det har været at fortælle omverden om sin mest sårbare side.